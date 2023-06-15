Alternatif Bank, mobil uygulama üzerinden yatırım hesabı açanlara borsa verilerini ücretsiz sunuyor

Alternatif Bank, mobil uygulaması üzerinden yatırım hesabı açanlara, sınırlı bir süre için borsa anlık verilerini ücretsiz görüntüleme imkanı sunuyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, müşterilerine mobil uygulamasını kullanarak yatırım hesabı açma imkanı sağlıyor.

Alternatif Bank, mobil uygulaması üzerinden yatırım hesabı açanlara, sınırlı bir süre için borsa anlık verilerini ücretsiz görüntüleme imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, müşterilerine mobil uygulamasını kullanarak yatırım hesabı açma imkanı sağlıyor. Müşteriler Alternatif Bank Mobil uygulaması üzerinden "yatırım ve döviz" seçeneğinde bulunan uygunluk testini tamamlayıp yatırım hesabı açılışını hızlı bir şekilde tamamlayabiliyor.

Hesap açılışının ardından müşteriler, Alternatif Bank Mobil içerisinden yatırım uygulaması Alternatif Trader'a erişerek işlemlerini yapabiliyor. Müşteriler açtıkları yatırım hesabından hisse alış-satış, fon işlemleri ve halka arz gibi birçok işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor.

Müşterilerinin birikimlerine değer katmak için hizmet sunan Alternatif Bank, mobil uygulaması üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yatırım hesabı açanlara, sınırlı bir süre için borsa anlık verilerini ücretsiz görüntüleme fırsatı da sunuyor. Alternatif Bank müşterileri, yatırım hesabı açtıklarında, borsa verilerini ücretsiz görüntülemenin yanı sıra gerçek zamanlı (real time) olarak da takip edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, bankacılık uygulamalarını herkes için kolaylaştıran dijital çözümleriyle, benzersiz bir müşteri deneyimi sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Bu kapsamda mevduat ürünlerinin yanı sıra son dönemde müşterilerine sundukları çözümlerden birinin de mobil uygulamaları üzerinden yatırım hesaplarını birleştiren entegrasyonun olduğunu belirten Dede, şunları kaydetti:

"Bu sayede müşterilerimiz ücretsiz ve eş zamanlı borsa verilerine ulaşabiliyor, mobil uygulamamız üzerinden halka arz işlemlerini kolayca takip edip başvurabiliyor. Mobilden yatırım hesabı açma uygulamamız hayata geçeli henüz birkaç ay olmasına rağmen kullanıcılardan yoğun ilgi gördü. Mobilden yatırım hesabı açılışının devreye alınmasıyla, dijital kanallarımızdan açılan toplam yatırım hesabı sayısının önceki aya göre 4 katına ulaştığını gözlemledik. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran ve değer katan dijital ve mobil bankacılık çözümlerini geliştirmeye devam edeceğiz."