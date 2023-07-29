Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı 1,13 milyar TL seviyesine ulaştı

Alternatif Bank'ın 2023'ün ikinci çeyreğinde konsolide net dönem karı 1,13 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın öz kaynak getirisi ise yüzde 48,7 oldu. Banka ayrıca dijitalleşme ve dış ticaret alanındaki uzmanlığıyla müşterilerine destek vermeye devam ediyor.

Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı 1,13 milyar TL seviyesine ulaşırken, öz kaynak getirisi ise yüzde 48,7 oldu.

Alternatif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank'ın 2023'ün ikinci çeyreğine ait konsolide rakamlarına göre toplam aktif büyüklüğü, 65 milyar TL seviyesine ulaştı. Bankanın bu dönem nakdi (finansal kiralama alacakları dahil) ve gayrinakdi kredilerle ülke ekonomisine sağladığı destek ise 57 milyar TL'yi aştı.

Mevduat hacmini 27 milyar TL düzeyine getiren Alternatif Bank, bilanço optimizasyonu politikasıyla aktif kalitesini korumaya devam etti. Bankanın öz kaynakları yüzde 33'lük artışla 5,4 milyar TL seviyesine yükselirken, bu dönem sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 27,2 oldu. 2023'ün ikinci çeyreğinde gösterdiği başarılı performansla birlikte Alternatif Bank'ın konsolide net dönem karı ise 1,13 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, öz kaynak getirisi ise yüzde 48,7 oldu.

Dijitalleşmeyi müşterilerine sunduğu toplam değer önerisinin bir tamamlayıcısı olarak gören banka, bu alanda attığı adımlarına hız kesmeden devam ediyor. Mobil uygulama üzerinden Dijital Kredi, VOV Hesap'ta bitmeyen hoş geldin faizi, Yatırım Hizmetleri Entegrasyonu ve GastroClub avantajları gibi faydalarla müşteri deneyimini sürekli geliştiren banka, artan dijital yetkinliklerinin bir yansıması olarak bu yılın ilk yarısında kazandığı yeni müşterilerinin yüzde 73'ünü dijital kanallar vasıtasıyla elde etti.

Alternatif Bank elde ettiği finansal sonuçların yanında, "Danışman Bankacılık" yaklaşımı ve dış ticaret alanındaki uzmanlığıyla müşterilerini desteklemeye devam ediyor. Yurt dışındaki geniş muhabir banka ağı ve güçlü ilişkileri sayesinde hem fonlama araçları hem de müşterilerinin dış ticaret işlemlerine aracılık etme konusunda önemli bir yetkinliğe sahip olan banka, uzman ekibiyle dış ticaret yapan tüm firmalarla bilgi ve deneyimini paylaşıyor.

Bu alandaki uzmanlığını sunduğu yenilikçi ürünlerle sürdüren banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) SWAP anlaşmasının bulunduğu Katar, Çin, Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri ile hayata geçirdiği uygulamayla bu ülkelerden yerel para birimiyle ticareti tercih eden firmalara büyük kolaylık ve avantaj sağlamaya devam ediyor. Banka, TCMB'nin yürürlüğe koyduğu SWAP Anlaşmaları Kaynaklı Reeskont Kredisi ürünü üzerinde çalışarak Türkiye'de kısa süre içerisinde ürünü kullanıma sunan öncü bankalardan biri oldu.

Bu ürünün hayata geçtiği 2023'ün şubat ayından bu yana 125 milyon Çin yuanı üzerinde işlem gerçekleştiren Alternatif Bank, gelecek 3 ay içinde de bu hacmi en az ikiye katlayarak, özel bankalar arasında bu ürün özelinde öncü konumunu korumayı amaçlıyor.

Verilen bilgiye göre, geride bırakılan çeyrek dönem içerisinde bu alandaki ödüllerine bir yenisini ekleyen Alternatif Bank, mayıs ayında gerçekleştirilen Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Dış Ticaret Programı kapsamında "Türkiye'nin En Aktif Kullanıcısı" seçildi. Bu ödülü üst üste 6. kez alan banka, hem dış ticaretteki uzmanlığını hem de Türkiye'ye ve müşterilerine kattığı değeri bu ödüllerle tescilliyor.