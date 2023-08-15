Alternatif Bank ile Robotel Derneği uzuv kaybı yaşayan çocuklar için el ele verdi

Alternatif Bank, yaşanan deprem felaketi sonrasında, doğuştan veya sonradan uzuv kaybı ya da deformasyonu yaşayan çocuklara destek olma hedefiyle Robotel Derneği ile çalışmaya başladı.

Alternatif Bank, yaşanan deprem felaketi sonrasında, doğuştan veya sonradan uzuv kaybı ya da deformasyonu yaşayan çocuklara destek olma hedefiyle Robotel Derneği ile çalışmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Alternatif Bank, 3D yazıcılarla kişiye özel ve hareket kabiliyetine sahip robot eller üreten Robotel Derneği ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, 50'nin üzerinde ihtiyaç sahibi çocuk için Robotel yapımını üstlenecek.

1 yıl sürmesi planlanan iş birliği kapsamında uzuv kaybı yaşayan çocuk ve ailelerle temas eden Robotel çalışanları ve gönüllülerinin, Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu'nun vereceği dil ve perspektif birliği eğitimleri ile yetkinliklerinin artırılması hedefleniyor.

Bu eğitimlerde, hak temelli yaklaşımdan, farklı engel gruplarından bireylerle iletişim ve bu iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlara kadar birçok noktada bilgi paylaşımı amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Marka, İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Levent Ulusoy, banka olarak sundukları tüm hizmetlere, herkesin eşitlik çerçevesinde kolaylıkla ulaşabilmesini kurumsal öncelikleri içinde gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"4 yıl önce 'Engelsiz Bankacılık' çalışmalarımıza başladık. Bankacılık hizmetlerimizi herkesin erişebileceği şekilde tasarlamanın ve sunmanın önemine inanarak yardım temelli değil, hak temelli bir yaklaşımla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu yaklaşım, zaman içinde 'engelleri kaldırmak' halini alarak bankamızın temel bir ilkesi haline geldi. Bu kapsamda, önce bankacılık sektöründe sonra da toplumda engelleri kaldırmak için önemli bir efor sarf ediyor, bu alandaki mevcut ve yeni çalışmalarımızla bir zihniyet değişimine öncülük ediyoruz. Bu yıl yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası, ilk etaptaki maddi desteklerimize ek olarak daha uzun soluklu ve kalıcı çalışmalara odaklanırken yolumuz Robotel Derneği ile kesişti. Robotel Derneği, uzuv kaybı yaşayan çocuklar özelinde akılcı ve verimli çözümler geliştiriyor. Derneğin bu yenilikçi ve sorumlu yaklaşımı aslında Alternatif Bank olarak, bizim engelsiz bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmalarla ilkesel olarak fazlasıyla örtüşüyor."

Ulusoy, dernek ile başlattıkları iş birliğiyle çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayabilmeyi ve yaşam kalitelerini artırabilmeyi hedeflediklerine işaret ederek, "İş birliği kapsamında ilk etapta, Robotel'in uzman ekibinin katkısıyla belirlenecek 50'nin üzerinde çocuğa ulaşmayı planlıyoruz. Ancak amacımız yaşanacak tecrübeler ışığında, bu çalışmanın kapsamını daha geniş bir perspektifte ele alarak uzun soluklu bir iş birliği haline dönüştürmek. Engelsiz bankacılık dediğimiz kavram Alternatif Bank için adanmışlık derecesinde inandığımız, çok değerli bir alan ve engelsiz bir dünya için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Robotelleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz"

Robotel Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Okumuş da deprem sonrası çalışmalarını hızlandırdıklarını ve afetten etkilenen çocukların ihtiyaçlarını karşılamayı önceliklendirdiklerini belirtti.

Okumuş, sağlık kuruluşlarının yanı sıra kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla güç birliği kurma hedefiyle, binden fazla ihtiyaç sahibine, artan kapasiteleri, yüksek erişim seviyesi ile çözüm sunmayı amaçladıklarını anlattı.

Özel sektör kuruluşlarıyla da gerçekleştirdikleri iş birliklerini, ekip-ekipman, proje-uygulama alanlarındaki çalışmalarla, gerekli kaynakları kurumsal ve bireysel dayanışma ile sağlamayı hedeflediklerini aktaran Okumuş, şu değerlendirmede bulundu:

"Yüksek maliyetler, kullanım adaptasyon zorlukları ve çocuğun bedensel gelişimiyle birlikte değişim zorunluluğunun ortaya çıkması nedeniyle sadece ülkemizde değil, dünya genelinde de çocukların proteze erişimi sıkıntılı bir süreç. Roboteller protez değil, temel kavrama işlemi yapan hareketli aparatlardır. Temel kavrama hareketini yerine getirmesiyle özellikle gelişim çağındaki çocukların hayatlarını kolaylaştıran Roboteller, çocukların tuttukları takımların ya da beğendikleri süper kahramanların renkleri gibi eğlenceli tasarımlarla öz güven desteği ve sosyalleşme imkanı da sunuyor.

Uzuv kaybı veya doğuştan uzuv eksikliği, bireyin postür ve sağ-sol beyin fonksiyonları açısından olduğu kadar, sosyal ve psikolojik açıdan gelişimini de negatif yönde etkileyebiliyor. Derneğimizin kaynaklarıyla 3D yazıcılarda düşük maliyetle ürettiğimiz ve çocuğun gelişimine uygun olarak gerektiğinde yenilenebilen Robotelleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bugüne dek 400'den fazla çocuk için, onların büyümeleri paralelinde gelişen ihtiyaçları doğrultusunda binden fazla Robotel ürettik, travma nedeniyle uzuv kaybına uğrayan bireylere de yardım eli uzattık. Alternatif Bank ile yaptığımız iş birliği kapsamında 50'nin üzerinde ihtiyaç sahibi çocuğun hayatına dokunacağız. Destekleri için Alternatif Bank ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz."