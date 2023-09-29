Alternatif Bank, Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü projesini genişletiyor

Alternatif Bank, 'engelsiz bankacılık' çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği 'Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü' projesini yeni terimler ekleyerek genişletmeye devam ediyor. Banka, işitme engelliler, yaşlılar ve düşük finansal okuryazarlığa sahip kişiler için bankacılık terimlerini daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Alternatif Bank, "engelsiz bankacılık" çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği "Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü" projesini yeni terimler ekleyerek genişletmeye devam ediyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, projenin ilk fazında 30'a yakın temel terim için işaret dili, sesli betimleme ve sadeleştirilmiş metin kullanarak özel videolar üreten banka, Güneydoğu Avrupa için Avrupa Fonu Kalkınma Programı (EFSE DF) desteğiyle sözlüğe 75 yeni terim ekleyerek toplam terim sayısını 100'ün üzerine çıkardı.

Uluslararası İşitme Engelliler Haftası'nda, farkındalığı sağlamak amacıyla projenin yeni fazını kamuoyu ile paylaşan Alternatif Bank, bankacılık terimlerini başta işitme engelliler, yaşlılar ve düşük finansal okuryazarlığa sahip kişiler olmak üzere farklı engel grupları için daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Marka, İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü Levent Ulusoy, banka olarak engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden eşit şekilde yararlanabilmesi için, sektöre örnek olacak bir yola çıktıklarını ve 4 yılı aşkın süredir "engelsiz bankacılık" uygulamalarını hak temelli bir yaklaşımla ve de artan bir ivmeyle hayata geçirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda en yenilikçi projelerinin birinin de Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü projesi olduğunu aktaran Ulusoy, "Bugün işitme engelliler başta olmak üzere, toplumda bankacılık terimlerini anlamada zorluklar yaşayan farklı kesimler bulunuyor. Bankacılıktaki pek çok terimin ise ne yazık ki işaret dilinde karşılığı yok ya da henüz tercüme edilmemiş durumda. İlk etapta 30'a yakın bankacılık terimiyle başlattığımız Türkiye'de ve bankacılık sektöründe bir ilk olan sözlük projemizin, bu sorunun giderilmesinde değerli bir çözüm olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Engelsiz bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmalarımız büyük ilgi gördü"

Levent Ulusoy, bankanın uluslararası finans kurumlarıyla uzun yıllara dayanan köklü ilişkileri bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda engelsiz bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmalarımız ise büyük bir ilgi gördü. Özellikle Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğümüzün, EFSE DF tarafından finansal kapsayıcılık adına önemli bir proje olarak karşılanmasıyla başlayan süreç, değerli bir iş birliğine dönüştü. Geldiğimiz noktada EFSE Kalkınma Programı ile iş birliğimiz kapsamında, Erişilebilir Bankacılık Terimleri Sözlüğü'ne 75 yeni terim ekledik ve projede şu anda 100'den fazla terime ulaştık. Bu iş birliğini, projemizin hem uluslararası seviyede karşılık bulması hem de sağlanan destekle kapsamının genişlemesi açısından çok önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu seriyi daha da zenginleştirerek, finansal kapsayıcılığa hizmet eden ve herkesin kullanımına açık bir sözlük haline getirmeyi hedefliyoruz."

EFSE Kalkınma Programı Başkanı Andrea Hagmann da "Bu girişim aracılığıyla bankaların çeşitlilik ve kapsayıcılığı desteklemedeki önemli rolünü vurguluyoruz. Sadece finansal erişimin gelişimi ve refahını artırmakla kalmıyor, Türkiye'de engelliler için yapılan çalışmaları destekliyor ve bankaların evrensel katılım vizyonunu güçlendiriyoruz. Engellilere yönelik hayata geçirilen bu projeyi EFSE DF olarak desteklemekten gurur duyuyor, daha çeşitli ve kapsayıcı bir geleceğe doğru kararlılıkla ilerliyoruz." açıklamasında bulundu.