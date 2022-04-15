'Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Ideathonu'nda gençlerden yenilikçi çözümler

Alternatif Bank'ın, herkes için hak temelli ve erişilebilir bir bankacılık hizmeti sunmak amacıyla odağına aldığı "Engelsiz Bankacılık" çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği "Engelsiz Bankacılık Ideathonu 2022" sonuçlandı.

Banka açıklamasına göre, Türkiye'deki tüm üniversitelerin lisans, yüksek lisans öğrencilerinin ve mezuniyetinin üzerinden en fazla 1 yıl geçmiş yeni mezunların katılımına açık düzenlenen Ideathon 2022'nin finali, Youtube üzerinden canlı yayınlanan online etkinlikle gerçekleştirildi.

Engellilerin bankacılıkta karşılaştığı sorunların çözümü için gençlerin yenilikçi fikirlerinden yararlanmayı amaçlayan Ideathon 2022'de başvurular online olarak toplandı. Ön elemeler sonrası ideathon'a katılacak gruplar belirlendi.

Yaklaşık 50 öğrencinin oluşturduğu 14 takıma üç haftalık yoğun bir hazırlık ve uygulama süreci boyunca, başta sakatlık, engellilik tanımları, engel gruplarını tanıma ve etkili iletişim kurabilme adına dil ve perspektif birliği eğitimleri verildi. Saha destekli "Design Thinking" ve "Lean Startup" fikir ve projelerin geliştirilmesi sağlandı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ideathon'da Alternatif Bank yöneticileri öğrencilere rehberlik ederek katkı sunarken, finalde toplam 20 öğrencinin oluşturduğu 5 takım projeleriyle, engelsiz bankacılık alanında geleceğe yön verecek, uygulanabilir yaratıcı çözümlerini paylaştı.

Alternatif Bank Engelsiz Bankacılık Danışma Kurulu üyeleri ile Banka yöneticilerinin oluşturduğu jürinin değerlendirmesi sonrası, Ideathon 2022'nin birincisi Bank Meta Game projesiyle Greencod takımı oldu. Etkinlik kapsamında ilk üçe giren takımlar para ödülünün yanı sıra Alternatif Bank'ta staj ve İK Bölümü ile mülakat simülasyonu almaya hak kazandı.

"Engelsiz Bankacılk çok değerli bir alan"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, Alternatif Bank olarak "danışman ve basiretli bankacılık" anlayışları doğrultusunda odaklarına her zaman insanı aldıklarını belirterek, "Bu kapsamda tüm faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin de insana dokunmasını, değer ve fayda yaratmasını önceliklendiriyoruz. Bu yaklaşımımızın en somut yansıması ise Engelsiz Bankacılık çalışmalarımız." ifadelerini kullandı.

Engelsiz Bankacılığın kendileri için adanmışlık derecesinde inandıkları, çok değerli bir alan olduğunu aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Eşitlik ilkemizin bir gereği olarak herkesin erişebileceği şekilde tasarlanmış bankacılık hizmetleri sunabilmenin önemine inanıyor, hizmet modelimizi bu yönde dönüştürmek üzere çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızın kapsamını genişletmek yolunda en büyük destekçimizin gençler olduğuna inanarak onları da sürece dahil etmek istedik. Gençlerin toplumsal konulara olan bilinci ve geleceğimize gösterdiği hassasiyetin hepimizden daha güçlü olduğunu biliyoruz.

Bu kapsamda bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz Engelsiz Bankacılık Ideathonu ile bir kez daha gençlerimizle bir araya gelmenin, onların toplumsal konulara olan hassasiyetine tanık olmanın ve yenilikçi, enerjik bakış açılarıyla çözüm odaklı yaratıcı projelerini dinlemenin mutluluğu içindeyiz. Diğer taraftan etkinliğimize her yıl artan bir ilgiyle daha fazla sayıda başvuru almak, gençlerimizin bankacılığın dijitalleşen dünyasını bu denli yakından takip edip yaratıcı, sağlam ve uygulanabilir projelerle yarışması bizim için ayrı bir gurur vesilesi.

Geçmiş 2 yılda olduğu gibi, bu yıl da dereceye giren projeleri bankamız bünyesinde hızla değerlendirerek bir ürün veya hizmete dönüştürmek, bu yolda genç arkadaşlarımıza destek olmak en büyük hedefimiz.

Ideathon 2022'de dereceye giren, finale kalan ve yarışmaya başvuran tüm takımları, kıymetli gençlerimizi kutluyorum. Toplum için, sorunların çözümü için, gelecek için birlikte düşünmek, çözüm üretmek her şeyden değerli. Alternatif Bank olarak engelsiz bir dünya için, sadece kuralları uygulayan bir kurum değil, sektörümüzde bir zihniyet değişimine öncü olabilme hedefiyle, üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye aynı kararlılıkla devam edeceğiz."

Dereceye giren projeler

Ideathon'da ilk üçe giren ekipler ve projeleri şunlar oldu:

"Birincilik ödülü: Greencod Takımı-Bank Meta Game Projesi. Dijital bankacılık oyun platformu Bank Meta Game, metaverse dünyasında uzaktan komut, sesli yönlendirme, altyazı modülleri ile dijital bankacılık deneyimi sunuyor. Bu deneyim ile toplumun tüm kesimlerinde finans okuryazarlığı artırmayı ve dijital bankacılığı eğlendirerek öğretmeyi amaçlıyor.

İkincilik ödülü: Eternal Takımı - Alternatif Evren Projesi. Proje işitme ve ortopedik engelli bireylerin bankacılık hizmetlerinden engelsiz bir şekilde yararlanmasını metaverse evreni üzerinden sağlamayı amaçlıyor.

Üçüncülük ödülü: Grup 14 Takımı - Alternatif Kart Projesi. Kapsayıcı ve herkese eşit dijital bankacılık çözümleri sunan proje, Face ID ve Touch ID koruması, sesli ödeme ve sesli pos cihazı gibi seçeneklerle bankacılıktaki engelleri kaldırmayı hedefliyor."