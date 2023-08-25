Alternatif Bank, Dijital Şube ile Müşterilere Portföy Yöneticisi Atıyor

"İnsanlı Dijital Bankacılık" mottosuyla dijital bankacılık hizmetlerini insan dokunuşuyla birleştiren Alternatif Bank, Dijital Şube ile uzaktan müşterisi olan her kullanıcıya portföy yöneticisi atayarak, bankacılık ürün ve hizmetleri ile ilgili ihtiyaç duydukları anda portföy yöneticisi ile birebir iletişime geçme imkanı sunuyor.

Alternatif Bank açıklamasına göre, dijital çağın en büyük gereksinimlerinden olan kolaylık ve hızı kendi hizmetlerine entegre ederek faaliyetlerini genişleten Banka, son olarak devreye aldığı "Dijital Şube" uygulamasıyla müşteri deneyimine yeni bir boyut getiriyor.

Yeni uygulamayla müşteriler, bundan böyle kendilerine atanmış portföy yöneticilerine Alternatif Bank Mobil uygulamasından tek tıkla ulaşarak yatırımları, finansal ihtiyaçlarına yönelik öneriler ve yaşadıkları sorunlara ilişkin çözümler hakkında bilgi alabilecek.

Müşteriler, Alternatif Bank Mobil uygulaması üzerinden kendilerine özel olarak atanmış portföy yöneticilerinin bilgilerini görüntüleyebilecek ve tek tıkla portföy yöneticisi ile iletişime geçebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alternatif Bank Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Gökay Dede, teknoloji yatırımlarını ve bankacılık uygulamalarını herkes için kolaylaştıran dijital çözümlerle, benzersiz bir müşteri deneyimi sağlamak için aralıksız çalıştıklarını aktardı.

Dede, "Her zaman belirttiğimiz gibi, Alternatif Bank olarak bireysel ve dijital bankacılığı birbirini tamamlayan tek bir yapı olarak ele alıyor, dijitali insani dokunuşla en iyi harmanlayan marka olmak için çalışıyoruz. Günümüz bankacılığında tüm ürün ve süreçler dijitalleşip hız ve kolaylık ön plana çıkarken, müşteriler için güven unsurunun halen büyük bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Sunduğumuz dijital deneyim ne kadar iyi olursa olsun, ihtiyaç anında müşterimizin bir insanla, daha da önemlisi gerçek bir bankacıyla temasa geçebilmesi, bankasının yanında olduğunu bilmesi çok önemli bir deneyim." açıklamasını yaptı.

"Müşterilerimize sunduğumuz uzmanlık, kolaylık, hız ve hizmet çeşitliliği gibi faydalarımızı artırıyoruz"

Alternatif Bank'ın "Danışman Bankacılık" yaklaşımıyla da örtüşen bu anlayışla artık görüntülü görüşme ile edindikleri müşterilere "Portföy Yöneticisi" atadıklarını kaydeden Dede, şunları aktardı:

"Konvansiyonel bankacılıkta fiziki şubeler aracılığıyla yüz yüze sunulan hizmetlerin birçoğunu devreye aldığımız Dijital Şube ile dijital kanallara taşıyor, bu sayede müşterilerimize sunduğumuz uzmanlık, kolaylık, hız ve hizmet çeşitliliği gibi faydalarımızı artırıyoruz. Burada Alternatif Bank olarak bizi rekabette öne çıkaran en önemli nokta ise, uzaktan edindiğimiz müşterilerimizin her birine, fiziki şubelerde olduğu gibi birebir iletişimde olabilecekleri, hizmet alıp, danışabilecekleri 'gerçek bir bankacı' olan portföy yöneticisi atıyor olmamız.

Bu uygulamayla Alternatif Bank müşterileri, dijital kanalların hız ve kolaylığını portföy yöneticilerimizin uzmanlığıyla birleştirerek daha iyi bir deneyim yaşayacaklar. Müşterilerimiz bankacılık hizmetleriyle ilgili direkt bilgi alabilecekleri, birikim ya da finansman ihtiyaçlarına yönelik öneriler sunabilecek ve yaşadıkları sorunlara çözümler getirecek bir portföy yöneticileriyle mesai saatleri içerisinde görüşebilecek, mesai saatleri dışında ise yine Müşteri İletişim Merkezimizden hizmet almaya devam edebilecek."

Banka olarak bu tarz yeniliklerin hayata geçirilmesinde en büyük dayanaklarının müşterileri olduğunu vurgulayan Dede, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizi dinlemek için kurduğumuz 9 farklı kanaldan elde ettiğimiz öneri ve talepleri dikkate alarak dijital kanallarımızdaki deneyimi iyileştirme ve işlem çeşitliliğimizi artırma çalışmalarımıza devam ediyor, odağımızın müşterilerimizin beklentileri olduğunu hiç unutmadan, tüm projelerimizi bu eksende geliştiriyoruz. Bu anlayışın en yakın örneği olarak ise çok yakında müşterilerimizle ve tüm Türkiye ile tanıştıracağımız yeni mobil uygulamamızın pilot versiyonunu, müşterilerimizin kullanımına ve deneyimine açtık.

Bankamızı uzun süredir aktif olarak kullanan müşterilerimizin geri bildirim ve önerileriyle uygulamamızı geliştirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni mobil uygulamamızla, yakında dijital bankacılık alanında yepyeni değer önerileriyle müşterilerimizin karşısında olmak için büyük bir heyecan içindeyiz. Her zaman yeni ve farklıyı sunma gayretiyle, müşterilerimizin hayatına değer katmaya devam edeceğiz."