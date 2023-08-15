Altaş Yatırım, Aktürk İnşaatı bünyesine kattı

Altaş Yatırım, Aktürk İnşaatı bünyesine kattığını duyurdu. İş adamı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yapılan devralmanın şirkete güç katacağını belirtti.

Enerji, inşaat, proje geliştirme, gayrimenkul yatırım, yurt dışı yatırım hizmetleri ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Altaş Yatırım, yine kendi sektöründe hizmet veren Aktürk İnşaat'ı bünyesine kattı. Şirketin, Aktürk İnşaat'ı da bünyesine katmasıyla yeni projelere imza atacağı belirtildi. İki şirketin hem bilgi birikimi hem de sermayesi ile birlikte sektöre yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

"Şirketimiz daha hızlı büyüyecek"

Altaş Yatırım'ın kurucusu Prof. Dr. Hüseyin Altaş, yaklaşık 30 yıldır gayrimenkul proje geliştirme ve inşaat işleri yapan bir aile şirketi olduklarını ifade etti. Türkiye'de; İstanbul, Ankara, Bodrum ve Dalaman'da, dünyada ise 3 ülkede faaliyet gösterdiklerini söyleyen Altaş, bugüne kadar birçok özel projeye de imza attıklarını dile getirdi. Altaş, yapılan devralmanın şirkete güç katacağını da sözlerine ekledi. Altaş, Aktürk isminin layık olduğu biçimde yaşatılması ve bu önemli kuruluşun devamlılığının asıl amaçları olduğunu söyledi. Altaş, Aktürk Yapı'nın kurucusu Öner Aktürk'e de Türkiye'ye böyle nezih bir marka değeri kazandırdığı ve bu değeri kendilerine emanet ettiği için teşekkür etti. Altaş, amaçlarının bu birliktelik ile ulusal ve uluslararası piyasalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek aynı zamanda konut ve karma projeleri hayata geçirmek olduğunu ifade etti. - İSTANBUL