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ALO 199, dünya çapındaki en büyük çağrı merkezi organizasyonunda ödül kazandı

ALO 199, dünya çapındaki en büyük çağrı merkezi organizasyonunda ödül kazandı

Ekonomi Haberleri

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi danışma hattı ALO 199, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşılayarak çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu kapsamında 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülü kazandı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün resmi danışma hattı ALO 199, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşılayarak çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu kapsamında "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülü kazandı.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ALO 199'un, 2022'de yaklaşık 9 milyon çağrıyı karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, ALO 199'un, 80'den fazla ülkeden 2 bin şirketin katıldığı, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki en büyük organizasyonu olarak nitelendirilen "ContactCenterWorld.com"un düzenlediği EMEA (Avrupa-Orta Doğu ve Afrika) bölge finallerinde "En İyi Müşteri Hizmetleri" ödülünü kazanarak istikrarlı başarısını altın madalyayla taçlandırdığı belirtildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Ekonomi

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