Berlin ve AB, Almanya'nın yeni doğal gaz santrallerinde anlaşmaya vardı

Almanya'nın, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile ülkenin yeni enerji santrali stratejisinin temel ilkeleri üzerinde anlaşmaya vardığını bildirildi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, komisyonun bakanlığın Almanya'nın doğal gaz ile çalışan yeni elektrik santrallerine sübvansiyon sağlama planını uygulamaya koymak için yeşil ışık yaktığı belirtildi.

Yeni elektrik santrali stratejisinin bir parçası olarak 2026'da 12 gigawatt (GW) kapasiteli ihale açılacağı kaydedilen açıklamada, yeni santrallerin ülkede enerji arz güvenliğini garanti altına almayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, bunun 10 GW'lik kısmının doğal gaz ile çalışan elektrik santralleri için ayrıldığı, kalan 2 GW'nin ise depolama gibi diğer teknolojiler için de kullanılabileceği aktarıldı.

Yeni elektrik santralleri inşa etme planıyla ilgili kamu yardımı prosedürlerinin henüz sonuçlanmadığına işaret edilen açıklamada, taslak mevzuat sunulduktan sonra Avrupa Komisyonundan devlet yardımı yasası kapsamında nihai onay alınması gerektiği ifade edildi.

Santrallerin, en geç 2031'e kadar faaliyete geçmesi beklenirken, hidrojenle çalışmaya hazır olması da planlanıyor.

Şimdiye kadar özel sektör yatırım yapmaktan çekindiği için söz konusu yeni doğal gaz santrallerinin inşası için milyarlarca avro devlet desteği planlanıyor.

Belirsizlik sona erdi

Görevde olan koalisyon ortakları, ülkede enerji fiyatlarının düşürülmesi için doğal gaz enerji santralleri inşası konusunda anlaşmıştı.

Bu arada, Ukrayna-Rusya savaşıyla oluşan enerji krizi ve nükleer santrallerin kapatılması sonrasından Almanya, enerji güvenliğini sağlamak için doğal gaz santrallerine yöneldi ve kömürden çıkışı hızlandırmayı hedefledi.

Şubat 2024'te, dönemin koalisyon hükümeti enerji santrali stratejisi üzerinde anlaşmaya varmıştı. Temmuz 2024'te koalisyon hükümeti, toplam 12,5 GW kapasiteli gazla çalışan enerji santrallerini ihaleye çıkarma niyetini açıklamıştı.

Diğer yandan, Kasım 2024'te koalisyon hükümetinin dağılması nedeniyle ilgili yasanın uygulanması başarısız oldu. Ancak, o tarihte de AB Komisyonu'nun nihai onayı bekleniyordu. Komisyonun yeşil ışık yakmasıyla, yeni enerji santralleri planında yıllardır süren belirsizlik de sona erdi.

Öte yandan, çevre örgütleri, yeni doğal gaz ile çalışan santrallerin inşasını Almanya'nın fosil yakıt bağımlılığını azaltma ve yenilenebilir enerjiye geçiş hedefleriyle çeliştiğini belirterek, Alman hükümetini eleştiriyor.