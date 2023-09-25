Almanya, yeni bina verimliliği kurallarını askıya aldı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, inşaat sektörünü desteklemek için yeni bina verimliliği kurallarının askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, 45 milyar avroluk bir yardım paketi açıklandı.

İnşaat sektöründe kriz ve vatandaşın konut sıkıntısı baskısıyla karşı karşıya kalan Alman hükümeti, 2025 için planlanan yeni bina verimliliği kurallarının sıkılaştırılmasını askıya alma kararı aldı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, inşaat ve konut sektörünün istikrara kavuşturulmasına yönelik "Uygun Fiyatlı Konut için İttifak Günü" dolayısıyla eyalet ve belediyelerden 30'dan fazla dernek ve temsilciyi kabul etmeden önce 14 maddelik önlem paketini sunmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Scholz, zor durumdaki inşaat sektörünü desteklemek için hükümetin bina yalıtım standartlarını daha katı hale getirme planının "süresiz" askıya alındığını belirterek, "Daha fazla uygun fiyatlı konuta ihtiyacımız var. Şimdi yeni standardı hızlı bir şekilde uygulamaya koyacağız. Konut inşaatı faaliyetlerini büyük ölçüde genişletmeliyiz." dedi.

Alman hükümeti, yüksek faiz oranları ve artan maliyetlerden etkilenen inşaat sektörünü desteklemek için 45 milyar avroluk bir yardım paketi de açıkladı. Buna göre, federal hükümet, 2027 yılına kadar uygun fiyatlı konutlar için 18 milyar avro fon sağlayacak. Yardım paketinin geri kalanı ise eyaletler ve belediyelerden gelecek.

Almanya'da hem inşaat maliyetlerinin hem de faiz oranlarının artması nedeniyle 2023'ün ilk yarısında apartman inşaat izinlerinde yüzde 27 düşüş olmuştu.