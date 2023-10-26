Almanya ve Türkiye Arasındaki Ticaret Hacmi Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini vurguladı. Habeck ayrıca, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ticaret Bakanlığı'nda Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzalayan Bakan Habeck, buradaki konuşmasında, düzenlenen organizasyon ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Almanya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin geleneksel olarak güçlü olduğunu kaydeden Habeck, "Türkiye'de 100 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren bazı Alman şirketleri var." dedi. Aynı zamanda Almanya Başbakan Yardımcısı olan Habeck, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni bir rekora doğru gittiğini belirtti.

Ancak yine de ele alınması gereken görevlerin bulunduğuna dikkati çeken Habeck, "Çünkü güçlü ve iyi olan daha da iyi hale getirilebilir. Bu bana, bu zamanlarda her zamankinden daha acil geliyor. Özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki mevcut Gümrük Birliğinin henüz iyi işlemediği durumlarda nasıl daha iyi çalışmasını sağlayabileceğimizi, ikinci olarak da nasıl geliştirebileceğimizi konuştuk." ifadelerini kullandı.

Yeşil teknoloji ve enerji alanındaki işbirlikleri konularını da ele aldıklarına işaret eden Habeck, enerjinin dönüştürülmesi gibi alanlardan yararlanılabilecek kaynakların bulunduğunu, heyetin büyük bölümünün bu konuda uzmanlaştığını kaydetti.

Bu projelerin ve ekonomik ticari ilişkilerin yoğunlaştırılmasına yönelik somut yaklaşımların bu dönemde her zamankinden daha acil olduğunu vurgulayan Habeck, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ve Almanya'nın da doğrudan çevresinde savaş yaşanıyor. Bütün çabamızı birbirimizle daha fazla konuşmaya, ilişkileri yoğunlaştırmaya vermeliyiz. Bunun için çalışmayı, kurallara dayalı bir düzenin, insanların liberal demokrasilere erişiminin ve can güvenliğinin yeniden gündeme gelmesini sağlamalıyız."