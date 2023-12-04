Almanya ve Brezilya, AB-MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasını hayata geçirmek istiyor

Almanya ve Brezilya hükümetleri, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzun zamandır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasını "hızlıca" sonuçlandırılması için mücadele edeceklerini açıkladı.

Almanya ve Brezilya hükümetleri, Avrupa Birliği (AB) ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında uzun zamandır müzakere edilen serbest ticaret anlaşmasını "hızlıca" sonuçlandırılması için mücadele edeceklerini açıkladı.

Almanya ile Brezilya arasında sekiz yılı aşkın süreden sonra ilk kez Berlin'de hükümetler arası istişarelerde bulunuldu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Scholz, basın toplantısında, AB ile MERCOSUR ülkeleri (Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay) arasındaki serbest ticaret anlaşmasını "hızlıca" sonuçlandırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Söz konusu serbest ticaret anlaşmasının uzun süren müzakerelerine atıfta bulunan Scholz, "İlgili herkesi mümkün olduğunca pragmatik ve uzlaşmaya istekli olmaya çağırıyorum, böylece bunu sonuçlandırabiliriz." dedi.

Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söz konusu anlaşmaya direnişinin nasıl sonlandırılacağı sorusu üzerine, "AB Konseyi ve AB Parlamentosu'nda anlaşma için çoğunluk olacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Lula da Silva da Macron'dan önceki tüm Fransız cumhurbaşkanlarının da AB ile MERCOSUR arasında olası serbest ticaret anlaşmasını reddettiğini belirterek, AB'yi, anlaşmayı imzalamakla gerçekten ilgilenip ilgilenmediğine karar vermeye çağırdı.

Yaklaşık 23 yıldır söz konusu serbest ticaret anlaşması üzerinde çalışıldığını ve bugüne kadar bir sonuç alınmadığını dile getiren Lula da Silva, ülkesinin AB ile serbest ticaret anlaşmasından "vazgeçmeyeceğini" vurguladı.

Lula da Silva, daha önce söz konusu anlaşma için zengin ülkeleri taviz vermek istememekle suçlamıştı.

Bu arada, basın toplantı öncesinde iki lider, Almanya ile Brezilya arasında "Sosyal Açıdan Adil ve Ekolojik Bir Dönüşüm" için mutabakat zaptı da imzaladı.

AB- MERCOSUR serbest ticaret anlaşması

1991'de kurulan MERCOSUR ile Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Paraguay arasında siyasi ve ekonomik yakınlaşmanın hızlandırılması hedefleniyor.

AB ve MERCOSUR arasında yaklaşık 20 yıldan fazla süren zorlu müzakerelerin ardından Haziran 2019'da potansiyel bir ticaret anlaşmasının ana şartları kabul edildi. Hem Güney Amerika'da hem de Avrupa'da tartışmalı olan anlaşma 2019'dan beri askıda bulunuyor. Bazı ülkeler pazarlarını korumak isterken, bazı ülkeler iş gücünün veya çevrenin zarar görmesinden endişe duyuyor.

MERCOSUR-AB anlaşması onaylandığı takdirde, 700 milyondan fazla nüfusuyla dünyanın en büyük serbest ticaret bölgelerinden birini oluşturacak.