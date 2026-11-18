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Almanya ve Avusturya, veri güvenliğini sağlamak ve dijital egemenliği güçlendirmek amacıyla Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un Avrupa operasyonlarının "Avrupa mülkiyet yapısına" devredilmesi için ortak girişim başlattı.

Almanya Kültür ve Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ile Avusturya Dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Sekreteri Alexander Pröll tarafından yayımlanan ortak açıklamada, Avrupa'da aylık yaklaşık 200 milyon kullanıcısı bulunan platformun kamuoyu oluşumunda kilit rol oynadığı belirtildi.

Büyük platformların öneri algoritmalarıyla kullanıcıların gördüğü içerikleri doğrudan etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, temel toplumsal unsurların otokratik aktörlerin kontrolündeki Avrupa dışı şirketlerce belirlenemeyeceği vurgulandı.

Açıklamada, "Dijital egemenlik, demokratik kamusal alanımızın dayanıklılığı ve nihayetinde ulusal güvenlik meselesidir." ifadesine yer verildi.

TikTok'un Çin'e veri aktarımı nedeniyle Avrupa veri koruma yasalarını ihlal ettiği savunulan açıklamada, sorunun temel kaynağının Çinli ana şirket ByteDance ve Çin devletinin milyonlarca Avrupalının verilerine belirsiz erişimi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "TikTok'u Avrupalılaştırma girişimini destekliyoruz. Tüm Avrupa devletlerini bu ittifaka katılmaya davet ediyoruz." denilerek çağrıda bulunuldu.

Altyapı kuralları ve ABD modeli

Kritik altyapılardaki donanım kurallarının dijital hizmetlere de uygulanması gerektiği belirtilen açıklamada, Almanya'da yıl sonuna kadar Huawei ve ZTE bileşenlerinin 5G ana ağlarından çıkarılması örnek gösterildi.

Bakan Weimer, şubat ayında da TikTok'un Avrupa operasyonlarının Avrupalı medya şirketlerinden oluşacak bir konsorsiyuma devredilmesini önermişti. Alman medya grubu Axel Springer'in Üst Yöneticisi (CEO) Mathias Döpfner de ekim ayında bu modele destek vermişti.

Benzer bir süreç ABD'de de yaşanmış, ByteDance yasal zorunluluk üzerine ocak ayında platformun Amerikan operasyonları için çoğunluk hissesi ABD'li yatırımcılarda olan bir ortak girişim kurulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Kaynak: AA