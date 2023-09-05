Almanya, Ukrayna savaşı sonrası enerji krizleriyle mücadele için bütçede kesintiler planlıyor

Ukrayna savaşı sonrası enerji krizleriyle mücadele için üç yıl süren büyük harcamaların ardından Almanya, borcunu azaltmak için yeni bütçede kesintiler planlıyor. Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bakanlar kurulunda kabul edilen koalisyon hükümetinin 2024 bütçesini Almanya Federal Meclisi'ne (Bundestag) sundu.

Ukrayna savaşı sonrası enerji krizleriyle mücadele için üç yıl süren büyük harcamaların ardından Almanya, borcunu azaltmak için yeni bütçede kesintiler planlıyor.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, bakanlar kurulunda kabul edilen koalisyon hükümetinin 2024 bütçesini Almanya Federal Meclisi'ne (Bundestag) sundu.

Bütçeye göre, Alman hükümeti, gelecek yıl yaklaşık 445,7 milyar avro harcama yapmayı planlıyor.

Söz konusu rakam, 2023 bütçe planına göre yaklaşık 30 milyar avro daha fazla harcama anlamına geliyor.

Gelecek yılın bütçesinde ise gelirlerin yine 445,7 milyar avro olacağı hesaplanırken, harcamaların 16,6 milyar avroluk yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor. Planlanan yeni borcun geçen yıla göre 30 milyar avro az olması dikkati çekiyor.

Lindner, mecliste bütçenin sunumunda, Almanya'nın 2024 yılı bütçesinin maliye politikasında ihtiyaç duyulan normalleşmeye yönelik sadece bir ilk adım olduğunu vurgulayarak, "Yeni harcama gerçeklerimizi kabul etmemiz gerekiyor. Tüm sorunları kamu parasıyla çözemeyiz" dedi.

Enflasyona karşı faizlerin artırılmasının ardından ülkenin hızla artan borç faizi harcamalarına dikkati çeken Lindner, gelecek yıl sadece faiz ödemelerinin kamuya 37 milyar avroya mal olacağını bildirdi.

Lindner, "Bütçedeki faiz giderleri şu anda Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'nın bütçesinden iki kat daha fazla. Yeni büyük borçları karşılayamayız." değerlendirmesinde bulundu. Lindner, Almanya'nın bütçe açığını anayasal olarak ekonomik üretiminin yüzde 0,35'i ile sınırlayan borç frenine geri dönmeyi planlıyor.

Almanya anayasadaki borç frenini Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerini hafifletmek için 2020-2022 yılları arasında askıya almıştı. Bu da federal hükümetin ekonomide kurtarma ve toparlanma önlemlerini finanse etmesine sağlamıştı.

Yeni bütçe, savunma hariç, tüm bakanlıkların 2024'te toplamda 3,5 milyar avro tasarruf yapmasını planlıyor.

İstihdam ve sosyal harcamalar için bütçe 166,2 milyar avrodan 171,6 milyara çıkarılırken, ülkenin savunma bütçesinin 1,7 milyar avro artarak 51,8 milyar avro seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

Öte yandan, Almanya Merkez Bankası verilerine göre, Maastricht kriterleri uyarınca tanımlanan genel kamu borcu, 2022'de 71 milyar avro artarak yaklaşık 2,57 trilyon avro seviyesine yükseldi.

Kamu borcunun nominal gayri safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı da yıllık bazda 2,9 puanlık azalışla yüzde 69,3ten 66,4'e indi.