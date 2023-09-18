Almanya, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji kriziyle mücadele ediyor

Almanya'nın bu yıl enerjisinin yüzde 50'den fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlaması bekleniyor. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkenin yenilebilir enerji hedefini aşabileceğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı sonrası enerji krizi yaşayan Almanya'nın, bu yıl enerjisinin yüzde 50'den fazlasını yenilenebilir enerjiden sağlaması bekleniyor.

Alman Heinrich Böll Vakfı tarafından Berlin'de düzenlenen konferansta konuşan Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin bu yıl yenilebilir enerjide yüzde 50 hedefini aşabileceğini açıkladı.

Almanya'da elektrik talebinin artmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030'a kadar elektrik üretiminin yüzde 80'ini oluşturması gerektiğini vurgulayan Habeck, "Şu anki hızla bu orana ulaşamayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Almanya'da güneş enerjisinin kullanımında büyük bir ivme yaşandığını belirterek, güneş enerjisi kapasite artırımında 2023 hedefi olan 9 gigavatlık yeni ilave kapasite hedefinin yakalanmasının beklendiğini de bildirdi.