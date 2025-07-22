Almanya'nın Vergi Gelirleri Yüzde 8,1 Arttı

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Almanya'da federal devlet ve eyaletlerin vergi gelirleri, ocak-haziran döneminde bir önceki yıla göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya ulaştı. Ekonomideki zayıflık, kurumlar vergisi gelirlerinde ise yüzde 3,5'lik bir düşüşe sebep oldu.

Almanya'da federal devlet ve eyaletleri kapsayan vergi gelirleri bu yılın ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya ulaştı.

Almanya Maliye Bakanlığı, ülkenin ocak-haziran dönemine ilişkin 6 aylık vergi geliri verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk yarısında federal devlet ve 16 eyaletin vergi gelirleri 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 447,6 milyar avroya yükseldi.

Ekonomide süregelen zayıflık nedeniyle yılın ilk yarısında kurumlar vergisi gelirlerinin yüzde 3,5 düşmesi dikkati çekti.

Bakanlığın açıklamasında, "Ekonomik görünümde son dönemde karışık bir seyir izleniyor. Şirketlerin yeniden kendilerine güvenmeye başladıklarına dair işaretler var." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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