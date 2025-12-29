Haberler

Almanya'nın 2025'te silah ihracatı geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya yapılan yardımın azalmasıyla 8,40 milyar avroya düştü. Özellikle Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya yapılan ihracat dikkat çekici bir şekilde azaldı.

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl Ukrayna'ya yapılan silah yardımının bir önceki yıla göre azalmasıyla yaklaşık 8,40 milyar avroya geriledi.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Parti'nin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl 8 Aralık itibarıyla 8,40 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Buna göre Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, 2023'te 12,15 milyar avro ve 2024'te 13,33 milyar avro ile kırılan rekorların ardından 2025'te gerilemiş oldu.

Verilen yanıtta, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya yapılan silah ihracatındaki belirgin düşüş dikkati çekti. Berlin yönetimi, Kiev'e bu yıl 1,14 milyar avroluk silah ve askeri teçhizat satışına onay verdi. Almanya'nın Ukrayna'ya silah ihracatı 2024'te 8,15 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oluşturduğu ve Mayıs 2025'te göreve başlayan yeni Alman hükümeti, bu yıl toplam 5,39 milyar avro değerinde silah ve askeri malzeme satışına onay verdi.

Alman hükümeti, en fazla silah ve askeri malzeme ihracatını 1,31 milyar avro ile Norveç'e yaptı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 3 polis şehit oldu, 6 terörist öldürüldü

Yalova'daki DEAŞ operasyonundan acı haber: 3 polis şehit oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Ekmek fiyatlarında zam olacak mı? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Ekmeğe yılbaşı zammı gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı
Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi: Sergen Yalçın son kararını verdi

Takımda krize neden olan isim için son kararını verdi
Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi

Asgari ücreti nokta atışı bilen uzman emekli zammı için rakam verdi
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Yalova'da 5 okulda eğitime ara verildi, bölgede elektrik ve doğalgaz kesildi

Alarm verilen kentte elektrik ve doğalgaz kesildi, eğitime ara verildi
Mehmet Uçum kaleme aldı: Demokrasi ve demokratik siyaset tartışmaları

Mehmet Uçum: Erdoğan liderlik tipini kökten değiştirdi