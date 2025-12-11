Haberler

Almanya'da nüfusun 2070'te 74,7 milyon olması bekleniyor

Güncelleme:
Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı 16. nüfus tahminine göre, ülkenin nüfusunun 2070 yılı itibarıyla 74,7 milyona düşmesi öngörülüyor. Emeklilik yaşı ve doğum oranlarındaki değişimler sosyal güvenlik sistemini zorlayacak.

Almanya'da, doğum oranı, yaşam beklentisi ve göç gibi demografik faktörlerde ılımlı eğilimler olduğu varsayıldığında 2070'te nüfusun 74,7 milyona gerileyeceği tahmin edildi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), 16. koordineli nüfus tahminini açıkladı. Buna göre, ülkede 10 yıl içinde her 4 kişiden biri 67 yaş veya üzerinde olacak.

Emeklilik çağındaki kişilerin sayısı 2038'e kadar en az 3,8 milyon artarak 20,5 milyona ulaşacak.

Şu anda yüzde 20 olan emeklilerin toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 25 ile 27 arasında olacak.

Açıklamaya göre, çalışma çağındaki nüfus azalırken bunun sosyal güvenlik sistemleri için büyük zorluklar oluşturması bekleniyor.

Destatis, 2070'teki tahmin döneminin sonunda nüfusun bugünkünden daha az olacağını öngördü. Doğum oranı, yaşam beklentisi ve net göç olmak üzere 3 demografik bileşende ılımlı bir büyüme olacağı varsayıldığında, 2070'te Almanya'nın nüfusu 74,7 milyona inecek. 27 tahmin senaryosundan 2'sinde, yüksek net göç ve önemli ölçüde artan doğum oranına dayalı olarak hafif bir nüfus artışı öngörüldü. Genel olarak, 2070 yılı için öngörülen nüfus 63,9 ile 86,5 milyon arasında değişiyor.

Destatis'in 2022'deki 15. nüfus tahmininde, 2070 yılı nüfus rakamı senaryoya bağlı olarak 70,2 ile 94,4 milyon arasında değişiyordu.

Açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonraki yıllarda nüfusun çok hızlı büyüdüğü bir dönemde doğan kişilerin emekliye ayrılması ve daha genç nesillerin gelmesiyle, çalışma çağındaki (20-66 yaş) nüfus 2030'ların ortasından itibaren azalacak. Ortaya çıkan bu boşluk, öngörülen net göç kazançlarıyla kapatılamayacak." ifadesi kullanıldı.

Basına değerlendirmede bulunan Destatis Nüfus Bölümü Başkanı Karsten Lummer, "Şu anda çalışma çağındaki her 100 kişiye karşılık 33 emeklilik çağında kişi var." dedi.

En iyi senaryoda, bu sayının 2070'e kadar 43'e yükseleceğini belirten Lummer, doğum oranının sürekli düşük kalması ve net göçün az olması gibi en kötü senaryoda bunun 61'e kadar çıkabileceğini ifade etti.

Lummer, "Bu, mevcut rakamın neredeyse iki katına çıkması demek. O zaman, emeklilik sisteminden yardım alan her kişi için 2 kişiden az katkı payı ödeyen kişi olacak." ifadesini kullandı.

Almanya'nın nüfusu 83,6 milyon

Öte yandan, yurt dışından göçün etkisiyle Almanya'nın 2024'teki nüfusu 121 bin (yüzde 0,1) artarak 83,6 milyona ulaşmıştı. Buna karşın 2023'te 660 bin olan net göç, geçen yıl 420 bine indi.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl doğanlardan daha fazla insan ölürken doğumu aşan ölüm sayısı 330 bine yükseldi.

2024 yılı itibarıyla Almanya'da 25,5 milyon kişinin 60 yaş ve üzerinde olduğu belirlendi. Bu, toplam nüfusun yüzde 30,5'ine denk geliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
