Almanya'nın Makine Mühendislik Sektöründe Siparişler Yüzde 6 Düştü

Almanya'nın Makine Mühendislik Sektöründe Siparişler Yüzde 6 Düştü
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Alman Mühendisler Derneği (VDMA), ABD Başkanı Trump'ın gümrük tarifesi politikalarının etkisiyle Almanya'da makine mühendislik sektöründe Nisan ayında siparişlerin yıllık yüzde 6 azaldığını bildirdi. Yurt içi ve yurt dışı siparişlerde de düşüşler gözlemlendi.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife politikasının etkisiyle nisanda makine mühendislik sektöründe siparişlerin yıllık yüzde 6 azaldığını bildirdi.

Almanya ekonomisinin bel kemiği olan sanayi üretimini temsil eden VDMA, nisan ayına ilişkin sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede makine mühendislik sektöründe siparişler reel olarak nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6 azaldı.

Nisan ayında yurt içi siparişlerde yüzde 4, yurt dışı siparişlerde yüzde 7 gerileme gerçekleşti.

Avro Bölgesi dışındaki siparişlerde ise yüzde 13'lük azalış dikkati çekti.

VDMA Başekonomisti Johannes Gernandt, "ABD Başkanı Donald Trump'ın sayısız gümrük vergisi tehdidi, açıklamaları ve bunun sonucunda ortaya çıkan büyük belirsizlik göz önüne alındığında, bu beklenen bir gerilemeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk 4 ayında makine ve tesis mühendisliği sektörünün siparişlerinde yüzde 1'lik hafif bir artış kaydedildiğini belirten Gernandt, "Belirsizlik dünya genelinde yüksek seyretmeye devam ediyor ve yatırım yapma konusunda isteksizliğe neden oluyor." ifadesini kullandı.

Gernandt, belirsizlik nedeniyle Almanya ve Avrupa'nın fark oluşturmak için "rotayı" belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, Alman hükümetinin kısa süre önce açıkladığı, teşvik yaratabilecek vergi temelli yatırım programının umut vadettiğini belirtti.

Almanya'nın en büyük ikinci sektörü olan makine mühendislik sektörü, 1 milyondan fazla istihdam sağlıyor. Üretimin yüzde 70'inden fazlası ihraç ediliyor.

Bu arada, Alman ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile Avrupa Birliği arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı şirketler ve tüketiciler için belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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