Almanya'nın Kimya-İlaç Sektöründe Sipariş Eksikliği Umutları Kırıyor

Almanya'nın üçüncü büyük endüstrisi olan kimya-ilaç sektöründe sipariş eksikliği toparlanma umutlarını vuruyor.

Alman Kimya Sanayisi Birliği (VCI) 2025'in ocak-haziran dönemine ilişkin üretim ve satış rakamları raporunu yayımladı.

Buna göre, kimya-ilaç sektörünün satışları yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalarak 107 milyar avroya geriledi.

Sektörün üretimi de yıllık yüzde 1 düştü.

Yaklaşık 1900 şirketi temsil eden VCI'nın raporunda, 2025 yılı için görünürde bir toparlanma olmadığı belirtilerek "Kimya ve ilaç endüstrisi, jeopolitik ve ekonomik zorluklara rağmen son yıllardaki hızlı düşüşünü 2025'in ilk yarısında durdurdu. Ekonomik durum yine de zorlu olmaya devam ediyor. Şirketler ancak gelecek yıl bir toparlanma bekliyor." ifadelerine yer verildi.

VCI Başkanı Markus Steilemann, sektörde "durumun" gerginliğini koruduğunu belirterek "Sektörümüz yılın ilk yarısında, Kovid-19 salgını öncesi 2018'e kıyasla yaklaşık yüzde 15 daha az üretim yaptı. Diğer büyük ekonomik sektörlerde de çift haneli düşüşler görüyoruz. Sektörümüzde 2025 yılı için bir toparlanma işareti yok." değerlendirmesini yaptı.

" Almanya, uluslararası karşılaştırmalarda faaliyet göstermek için çok maliyetli." ifadesini kullanan Steilemann, ülkede bürokrasinin azaltılması, rekabetçi enerji fiyatlarının sağlanması ve yatırım koşullarının iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Birlik, sektörün satışlarının 2025'te yüzde 1 düşmesini beklerken üretici fiyatlarının yüzde 1 gerileyeceği tahminini yineledi.

VCI, satışta ve üretimde olumsuz görünüme ana neden olarak ciddi sipariş eksikliğini gösterdi. VCI'ye üye şirketlerin yüzde 40'ının bu durumdan şikayetçi olduğu belirtildi.

Sektörde yaklaşık 480 bin çalışan sayısı sabit kalırken birçok şirket, fabrika kapatma ve işten çıkarma kararı aldığını duyurdu.

Alman kimya sektörü, yüksek enerji maliyetleri, bürokratik engeller, tedarik zinciri sorunları ve genel olarak zor durumdaki ekonomiyle birleşen düşük taleple yıllardır mücadele ediyor.

Otomotiv ve makine mühendisliği sektörlerinin yanı sıra kimya endüstrisi de Almanya'nın özellikle ihracat odaklı sektörlerinden biri olarak biliniyor.

Çin'in ithalata daha az bağımlı hale gelmeye odaklanması ve ABD'nin yeni gümrük vergisi planları da kimya sektörünü olumsuz etkiliyor.