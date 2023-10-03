Almanya'nın imalat sektörü üçüncü çeyrekte daralmaya devam etti

Almanya'nın imalat sektörü, bu yılın üçüncü çeyreğinde daralmaya devam etti. S&P Global'in yayımladığı ankete göre, sektörün üretiminde Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüş yaşandı. Ancak genel iş şartları Eylül'de hafif iyileşme gösterdi.

FRANKFURT, 3 Ekim (Xinhua) -- Almanya'nın imalat sektörü bu yılın üçüncü çeyreğinde daralmaya devam etti. ABD'li kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global'in Pazartesi günü yayımlanan HCOB PMI (Hamburg Ticari Bankası Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketine göre sektörün üretiminde Mayıs 2020'den bu yana en keskin düşüş görüldü.

Ankette üçüncü çeyrekte mal üreticileri arasında derinleşen kötümserliğin işten çıkarmalara yol açtığı, diğer yandan zayıf talebin de girdi ve çıktı ücretlerinin düşmesine neden olduğu belirtildi.

Üretimdeki düşüşe rağmen Almanya'daki genel iş şartları Eylül'de hafif iyileşme sergiledi. Yeni siparişler, üretim, istihdam, tedarik teslim süreleri ve satın alma stoklarına ilişkin birleşik bir gösterge olan HCOB Almanya İmalat Satın Alma Yöneticileri göstergesi Ağustos'ta yüzde 39,1 iken Eylül'de 39,6'ya çıktı. Bu rakam, üç ayın en yüksek değeri olsa da genişleme ile daralma arasındaki eşiği gösteren 50'nin çok altında kaldı.

Hamburg Ticari Bankası baş ekonomisti Cyrus de la Rubia, "Dibe yaklaşıldığına dair belli belirsiz işaretler var" dedi.

Yeni siparişlerdeki düşüş hızının yavaşladığını belirten Rubia, bunun "sektörün krizi atlatmaya başladığına" yönelik bir umut ışığı olduğunu söyledi.