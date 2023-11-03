Almanya'nın ihracatı eylülde beklentilerin üzerinde düştü

Almanya'nın eylül ayında ihracatı, küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkenin mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı yüzde 2,4 azalarak 126,5 milyar avro oldu. İthalat ise yüzde 1,7 azalarak 110 milyar avroya geriledi. Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası ise 16,5 milyar avro olarak gerçekleşti.

Almanya'nın ihracatı, küresel ekonomideki durgunluğun etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 2,4 azalarak 126,5 milyar avro oldu. Piyasa beklentisi, ülkenin eylül ayı ihracatının yüzde 1,1 düşüş göstermesi yönündeydi.

Eylülde ithalat ise yüzde 1,7 azalarak 110 milyar avroya geriledi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası 16,5 milyar avro olarak gerçekleşti. Eylül 2022'de söz konusu fazla 5 milyar avro olarak kayıtlara geçmişti.

Eylül 2022'ye göre ihracat yüzde 7,5, ithalat da yüzde 16,6 geriledi.

Almanya'da eylül ayı ihracatının 69,8 milyar avrosu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı. Ülke ithalatının 58,7 milyar avroluk bölümü de AB ülkelerinden gerçekleştirildi.

Ağustos ayına göre, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 2,1 ve bu ülkelerden yapılan ithalat yüzde 2,6 düştü.

Destatis verilerine göre, Almanya'nın, en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı, ağustos ayına kıyasla yüzde 7,3 azalarak 7,3 milyar avro oldu. Söz konusu dönemde Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı ABD'ye ihracatı yüzde 4 düşerek 12,8 milyar avroya, Rusya'ya ihracatı ise eylülde yüzde 11,2 azalarak 600 milyon avroya indi. Rusya'dan ithalat ise yüzde 7,5 artarak 200 milyon avroya yükseldi.

Bu arada, ülkenin ocak-eylül döneminde ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 1 trilyon 177 milyar avro oldu.

Analistlere göre, yavaşlayan küresel büyüme, sanayi üretimdeki düşüş, tüketicilerin yükselen enflasyonla baş etme çabası da Alman ihracatını olumsuz etkiliyor.

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Dış ticaret artık Alman ekonomisinin güçlü ve dayanıklı büyüme itici gücü değil, aksine engel teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisinin geri kalanı gibi ihracat sektörünün de resesyon ve durgunluk arasındaki çizgide sıkışıp kalmış durumda olduğunu belirten Brzeski, "2022'nin başından beri net ihracat, altı çeyreğin dördünde ekonomi üzerinde olumsuz bir etki oluşturdu. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, daha parçalı bir küresel ekonomi ve Çin'in ihracatta hedef pazar olmaktan ziyade giderek daha çok rakip ülke olmaya doğru evrilmesi Alman ihracat sektörünü baskılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde, zayıf satın alma gücü ve yüksek faiz oranları nedeniyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralmıştı.

Hükümet, 11 Ekim'de bu yıl için daha önce yüzde 0,4 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini küresel ekonomideki durgunluktan dolayı eksi yüzde 0,4 olarak güncellemişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da Almanya'nın bu yıl için büyüme beklentisini yüzde eksi 0,3'ten eksi 0,5'e indirerek, bu yıl küçülen tek gelişmiş ülke olacağını bildirmişti.