Almanya'nın ihracatı düşmeye devam ediyor

Almanya'nın AB dışındaki ülkelere ihracatı Mayıs ayında yıllık yüzde 2,3 azalarak 59,1 milyar euroya geriledi. Çin'e yapılan ihracat yüzde 4,3 azalırken, ABD'ye yapılan ihracat yüzde 7,1 düştü. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü, Almanya ve tüm AB için 'kasvetli bir tablo beliriyor' açıklamasında bulundu.

BERLİN, 23 Haziran (Xinhua) -- Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelere ihracatı Mayıs ayında düşmeye devam etti yıllık yüzde 2,3 azalarak 59,1 milyar euroya (65 milyar ABD doları) geriledi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Perşembe günü yayımladığı geçici verilere göre, Almanya'nın en büyük ticari ortağı olan Çin'e yaptığı ihracat bir önceki yıla göre yüzde 4,3 azalarak 8,8 milyar euroya geriledi. Ülkenin ABD'ye yönelik ihracatı da yüzde 7,1 düşüşle 12,5 milyar euro oldu.

Bu durumun yakın zamanda düzelmesi pek olası görünmüyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü'nün (IfW Kiel) Haziran ayı ticaret göstergesine göre, Almanya ve tüm AB için "kasvetli bir tablo beliriyor".

IfW Kiel ticaret uzmanı Vincent Stamer Salı günü yaptığı açıklamada, "ABD, Alman ihracatçılar için en önemli müşteri ülke konumunda olduğundan, ABD'deki mevcut ekonomik zayıflık Almanya'nın bu ülkeye ihracatını azaltabilir" diye konuştu.

IfW Kiel, küresel ticaret hacminin daralması nedeniyle Almanya, AB ve ABD'nin hem ithalat hem de ihracatının Haziran'da düşeceğini öngörüyor. Negatif eğilimin tek istisnası ise ihracatta öngörülen yüzde 4 artışla Çin.

2023'ün ilk çeyreğinde Çin, Almanya ile ticaretinde 16,5 milyar euro fazla verdi. Bu, Çin'in pek çok ürünün yanı sıra nadir toprak elementleri gibi hammaddelerin de önemli bir tedarikçisi haline gelmesi sayesinde oldu. Resmi rakamlara göre Almanya ilk üç ayda taşınabilir bilgisayarlarının yüzde 86,0'ını, akıllı telefon ve telefonlarının ise yüzde 67,8'ini Çin'den ithal etti.