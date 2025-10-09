Almanya'nın İhracatı Ağustosta Beklentilerin Altında Kaldı

Almanya'nın ihracatı, ABD'nin gümrük vergilerinin etkisiyle ağustosta yüzde 0,5 azalarak beklentilerin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Almanya'nın ağustos ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 düşüşle 129,7 milyar avro oldu.

Ağustos ayı ihracat verisine ilişkin beklenti, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artacağı yönündeydi.

Ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı yüzde 2,5 düşüşle 72,5 milyar avroya geriledi.

Üçüncü ülkeler olarak adlandırılan AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat ise yüzde 2,2 artarak 57,1 milyar avro olarak kayıtlara geçti.

Ticaret fazlası 17,2 milyar avro

Almanya'da ağustos ayına ilişkin ithalat ise yüzde 1,3 azalarak 112,5 milyar avro olarak kaydedildi.

Böylece Almanya'nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret fazlası yaklaşık 17,2 milyar avro oldu. Dış ticaret fazlası, Temmuz 2025'te 16,3 milyar avro ve Ağustos 2024'te 21,9 milyar avro olmuştu.

Ağustos 2024'e göre ülkenin ihracatı yüzde 0,7 düşerken ithalatı da yüzde 3,5 arttı.

Almanya'nın ağustosta ithalatının 58,8 milyar avroluk bölümü de AB'den gerçekleştirildi. Ağustos 2024'e göre, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 1,9 geriledi.

Türkiye'den ithalat arttı

Öte yandan, Almanya'nın en önemli ticaret ortağı Çin'e ihracatı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,4 artarak 6,8 milyar avroya yükseldi. Çin'den ithalat ise yüzde 4,5 azalışla 13,5 milyar avroya geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'ye ihracat yüzde 2,5 azalarak 10,9 milyar avro olarak kaydedildi. Bu, art arda beşinci aylık düşüş olurken Kasım 2021'den (10,3 milyar avro) bu yana en düşük değerdi. Ağustos 2024'e göre ise ABD'ye ihracat yüzde 20,1 azaldı.

ABD'den yapılan ithalat da yüzde 3,4 artarak yaklaşık 8 milyar avroya çıktı. Yüksek gümrük vergileri nedeniyle ABD'ye birçok ihracat öne alındı ve şimdi Alman sanayisinde talep eksikliği yaşanıyor. Ağustos ayından bu yana, AB'nin ABD'ye yaptığı ihracatın çoğuna yüzde 15'lik gümrük vergisi uygulanıyor.

Almanya'nın diğer önemli ticaret ortağı İngiltere'ye ihracatının ağustosta aylık bazda yaklaşık yüzde 6,5 azalarak 6,5 milyar avroya inmesi dikkati çekti.

Bu arada, Almanya'nın ağustosta Türkiye'ye ihracatı yüzde 12,8 azalarak 2,05 milyar avro olurken ithalatı da yüzde 0,1 yükselerek 1,91 milyar avroya çıktı.

Alman ekonomisi

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,1 daraldı. Ekonomi, özellikle bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.

Ülkede ekonomi, artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Öte yandan, üretimdeki önemli düşüş ve sanayi siparişlerindeki düşüş eğiliminin devam etmesi, son dönemde Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekteki büyüme beklentilerini gölgelemişti.

Alman hükümeti, altyapı ve savunma harcamalarında keskin bir artışla ülkeyi ekonomik durgunluktan çıkarma sözü verdi ancak bu önlemlerin sahaya yansıması beklenenden daha uzun sürüyor. Hükümet, 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini, 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltti.