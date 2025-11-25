Haberler

Almanya'nın İhracat Beklentileri Kasım'da Düşüş Gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi, ABD ile zayıf ticaretin etkisiyle kasım ayında bir kez daha gerileyerek eksi değere indi. Ifo, otomotiv sektöründe iyimserliğin tamamen kaybolduğunu bildirdi.

Almanya'da şirketlerin ihracat beklentisi kasımda ABD ile zayıf ticaretin etkisiyle bir kez daha geriledi.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Almanya için kasım ayı ihracat beklentileri anketinin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, ekimde 2,2 puan olan Sanayi İhracat Beklenti Endeksi, kasımda 5,6 puan azalarak eksi 3,4'e indi.

Ifo'ya göre, Alman otomotiv endüstrisinde iyimserlik yeniden yok oldu. Otomotiv sektörünün ihracat beklentileri kasımda yeniden düştü.

Alman ekonomisinin rekabet gücü zayıflıyor

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, söz konusu düşüşe ilişkin, "Aylardır ihracat sektöründe neredeyse hiç hareketlilik yok. Hala sürdürülebilir bir toparlanma belirtisi yok." ifadelerini kullandı.

Wohlrabe, "Geçmişte Almanya, ihracat yoluyla krizlerden çıkabiliyordu. Artık bu mümkün değil. Uluslararası rekabet gücü zayıflıyor. Ekonomik modelimiz önemli bir yapısal baskı altında. Örneğin, Çin daha önce Almanya'dan tedarik ettiği malları giderek daha fazla kendisi üretiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Ocak-Eylül 2025 döneminde Almanya'dan Çin'e ihraç edilen malların değeri yüzde 12,3 düşüşle 61,4 milyar avroya geriledi.

Analistler, bu düşüşü Çin ekonomisindeki yavaşlamaya ve daha önce Almanya'dan ithal edilen malların bu ülkede artan üretimine bağladı.

Söz konusu dönemde Almanya ile ABD arasındaki toplam ticaret hacmi ise yüzde 3,9 gerileyerek 184,7 milyar avro oldu.

Yılın ilk dokuz ayında, ABD'ye 112,7 milyar avro değerinde mal teslim edildi, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 daha düşük.

Ağustos ayından bu yana, AB'nin ABD'ye yaptığı ihracatın büyük kısmına yüzde 15'lik tek tip gümrük vergisi uygulanıyor ve bu oran önceki oranın birkaç katı seviyesinde.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

Şanlıurfa Adliyesi'nde patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

'Kepçe' yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
Lüksün kitabını yazdılar! Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor

Dünya Hintli milyarderin 6.7 milyon dolarlık düğününü konuşuyor
Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiayı böyle yanıtladı

Evrim Akın krizine Çitos Efe de dahil oldu! İddiaya yanıt geldi
CHP'li vekil 'Beyaz Toros' maketi gösterdi, Bakan Tunç anında cevabı yapıştırdı

Muhalefetin "Beyaz Toros" hamlesini tek cümlede boşa düşürdü
'Kaygısızlar' dizisinin 'Kepçe'si yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı

'Kepçe' yıllar sonra ortaya çıktı! Görenler tanıyamadı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Tuttur'a soruşturma

Sadettin Saran'a soğuk duş: Soruşturma başlatıldı
Süper model Heidi Klum, cesur lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi

Süper model Heidi Klum, lateks kombiniyle kamera karşısında büyüledi
Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti

Juventus'ta büyük kriz! Kenan Yıldız'ın hayalini mahvetti
Ağabey katilinden 'pes' dedirten ifade: Pişman değilim

Ağabey katilinden "pes" dedirten ifade
Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...

Bahçeli'nin elinden düşürmediği tespihin sırrı: Hızlı çekiyorsa...
26 yaşındaki Birdal, ailesinin gözü önünde maskeli 4 şüpheli tarafından katledildi

Birdal ailesinin gözü önünde maskeli şüpheliler tarafından katledildi
Lookman'ın bonservisi belirlendi! Bu parayı ödeyen formayı giydirecek

Galatasaray'ın istediği yıldız futbolcunun bonservisi belirlendi
Yonca Evcimik'ten nefes kesen 'Lambada' şovu! Giydiği iddialı elbise olay oldu

Kim der 62 yaşında! Kıyafeti ayrı şovu ayrı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.