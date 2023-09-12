Almanya'nın Hindistan ile Ticareti Artıyor

Almanya'nın en büyük ticaret ortağı Çin'e alternatif olarak görülen Hindistan ile yapılan ticaret önemli ölçüde artıyor. Almanya'dan Hindistan'a yapılan ihracat yüzde 21 artarak 9,9 milyar avroya ulaştı. Hindistan, Almanya'nın toplam ihracatında Brezilya ve Kanada'nın önünde yer aldı. Hindistan, Almanya'nın en önemli mal tedarikçileri arasında 9. sırada bulunuyor.

Almanya'nın, en büyük ticaret ortağı Çin'e alternatif olarak görülen Hindistan ile yaptığı ticaret önemli ölçüde artıyor.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Almanya'dan dünyanın en kalabalık ülkesine yapılan ihracat, ocak-temmuz döneminde yüzde 21 artarak 9,9 milyar avroya ulaştı.

Hindistan, Almanya'nın toplam ihracatında yüzde 1,1 paya sahip Brezilya (7,9 milyar avro) ve Kanada'nın (7,6 milyar avro) önünde yer aldı.

Destatis açıklamasında, "9-10 Eylül 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde Hindistan, kendisini hızlı büyüyen bir ekonomi olarak sundu. 2023'ün 7 ayında Hindistan'ın Almanya'nın ticaret ortağı olarak önemi artmaya devam etti." denildi.

İkili ilişkiler

Alman mallarının en önemli alıcı ülkeleri sıralamasında 22. sırada yer alan Hindistan, AB üyesi olmayan ülkeler arasında ise 9. sırada bulunuyor.

Bu yılın 7 ayında Almanya'nın Hindistan'a ihraç ettiği en önemli ürünler, 2,4 milyar avro ile makineler ve 1,2 milyar avro ile kimyasal ürünler oldu. Ayrıca, Hindistan'a 2 milyar avro değerinde havacılık ürünleri ihraç edildi.

Söz konusu dönemde Hindistan'ın Almanya'ya ihracatı yüzde 1,7 artarak 8,7 milyar avroya ulaştı. Söz konusu artış, Almanya'nın petrol ürünleri ithalatındaki yükselişten kaynaklandı.

Toplam ithalatta yüzde 1,1 bir paya sahip olan Hindistan, Almanya'nın en önemli mal tedarikçileri sıralamasında Vietnam (7,9 milyar avro) ve Güney Kore'nin (7,6 milyar avro) önünde, 23. sırada yer aldı. Hindistan, AB üyesi olmayan ülkeler arasında ise 9. oldu.

Bu arada, Çin, son 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı konumunda bulunurken, Alman kamuoyu, son dönemde Rusya'ya olan enerji bağımlılığının "enerji kriziyle" sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.