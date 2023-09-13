Almanya'nın Hindistan'dan petrol ithalatı 12 kat arttı

Almanya'nın Hindistan'dan yaptığı petrol ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 12 kat artarak 451 milyon avroya ulaştı. Bu artış, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından Batı'nın yaptırımları ve Hindistan'ın Rus petrolünün en önemli alıcılarından biri olmasının etkisiyle gerçekleşti.

Almanya'nın Hindistan'dan yaptığı petrol ürünleri ithalatının tutarı, yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 12 kat artışla 451 milyon avroya ulaştı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Hindistan'ın Almanya'ya ihracatı ocak-temmuz döneminde yüzde 1,7 yükselerek 8,7 milyar avro oldu. Söz konusu tutarın 451 milyon avroluk kısmı petrol ürünleri alımından oluştu.

Hindistan'dan geçen yıl ocak-temmuz döneminde 37 milyon avro tutarında petrol ürünleri ithal eden Almanya, bu yılın aynı döneminde ithalatını yaklaşık 12 kat artırdı.

Almanya'nın petrol ürünleri ithalatındaki artışın, Rusya'nın Ukrayna ile savaşa girmesinin ardından Batı'nın yaptırımları ve Hindistan'ın Rus petrolünün en önemli alıcılarından biri olmasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Yeni Delhi hükümeti, ABD ve AB'nin baskısına rağmen Rusya'ya yaptırımlara katılmamış ve Rusya'nın petrol ve diğer emtiaları indirimli satın alma teklifini kabul edebileceğini açıklamıştı.

Hindistan, Rus ham petrolünün en büyük alıcısı konumuna geldi

Hindistan Ticaret Bakanı Sunil Barthwal daha önce Hindistan'ın Rusya'dan büyük miktarda ham petrol satın aldığını, söz konusu petrolü rafine ederek sattığını bildirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 19 ay geride kalırken Hindistan bu dönemde Rus ham petrolünün en büyük alıcısı konumuna geldi. Rusya, ham petrol ihracatının yüzde 90'ından fazlasını Hindistan ve Çin'e kaydırdı, Hindistan ise ülkenin en büyük ham petrol tedarikçisi oldu.

Böylelikle Hindistan'ın Rusya'dan yıllık ortalama 2,5 milyar dolar olan ham petrol ithalatı, son bir yılda 30 milyar doların üzerine çıktı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, mayıs ayında AB'nin Rus petrolünü rafine ederek Avrupa'ya satan Hindistan'a katı davranması ve yaptırım uygulaması gerektiğini belirtmişti.

Borrell, "Eğer Rus petrolüyle üretilen dizel veya benzin Hindistan'dan Avrupa'ya giriyorsa bu kesinlikle yaptırımların atlatılmasıdır ve üye ülkeler buna karşı önlem almak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ise açıklamaya tepki göstermiş ve AB mevzuatı çerçevesinde Rus ham petrolünün Hindistan'da rafine edilmesinin ardından Rus malı muamelesi göremeyeceğini ve AB yaptırımlarına tabi tutulamayacağını belirtmişti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de geri adım atarak Hindistan'ın Rus petrolünü almasının yasal olduğunu ifade etmişti.