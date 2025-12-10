Haberler

Almanya'da yenilenebilir enerjinin payı yıl sonunda yüzde 55,8'e çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da 2025 yılı itibarıyla elektrik tüketiminin yüzde 55,8'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması bekleniyor. BDEW'nin raporuna göre, yeşil enerjinin toplam elektrik üretimindeki payı artıyor.

Avrupa'nın en yüksek enerji tüketimine sahip ülkesi Almanya'da yıl sonu itibarıyla elektrik tüketiminin yüzde 55,8'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması bekleniyor.

Almaya Enerji ve Su İdaresi Birliği (BDEW) 2025'e ilişkin elektrik üretim verilerini içeren öncü bir rapor yayımladı.

Rapora göre, 2025 sonu itibarıyla ülkede toplam elektrik üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 0,8 artarak 498,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketiminin ise yüzde 0,4 gerileyerek 517,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Yıl sonunda yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrik miktarının ise 2024'e göre yüzde 0,9 artarak 288,7 milyar kilovatsaate yükseleceği tahmin ediliyor.

Ülkede yıl sonu itibarıyla elektrik tüketiminin yüzde 55,8'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanması bekleniyor. Bu oran geçen yıl yüzde 55,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Bununla birlikte, ülkenin toplam elektrik üretimi içinde payı en yüksek yenilenebilir enerji kaynağının da rüzgar olması öngörülüyor.

Almanya, 2030'a kadar enerji sepetinin yüzde 80'ini yeşil enerjiden oluşturmayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
title