Almanya'nın Ekonomi Büyüme Tahmini Gümrük Tarifeleri Nedeniyle Geriledi

Almanya'da sanayiciler, ABD'nin gümrük tarifelerinin ihracat üzerinde baskı oluşturacağını belirterek, Avrupa'nın en büyük ekonomisine ilişkin 2025 büyüme tahminini eksi yüzde 0,1'den eksi yüzde 0,3'e düşürdü.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI), Alman Sanayi Günü vesilesiyle 2025-2026 için ekonomik büyüme tahminlerini ve değerlendirmelerini yayımladı.

BDI Başkanı Peter Leibinger imzasıyla yayımlanan açıklamada, Alman hükümeti ekonominin toparlanması için reform rotasını kararlılıkla sürdürmeye çağrıldı.

Güçlü bir ekonominin, egemenliğin ve genel savunmanın güçlendirilmesi için de önemli bir ön koşul olduğu belirtilen açıklamada, Alman sanayisinin, ülkenin savunma kabiliyetini hükümet ve iş dünyasının ortak görevi olarak görerek bölgenin güvenliği için sorumluluk üstlenmeye kararlı olduğu kaydedildi.

BDI'nın 2025-2026 için ekonomik büyüme tahminlerine de yer verilen açıklamada, Federasyonun, ABD gümrük tarifelerinin dünya ekonomisi üzerinde baskı oluşturacağı beklentisiyle 2025 yılına ilişkin büyüme tahminlerini küresel ekonomi için yüzde 3,2'den yüzde 2,7'ye ve Avro Bölgesi için de yüzde 1,1'den yüzde 0,8'e indirdiği belirtildi.

Açıklamada, tarifelerin Alman ihracatı üzerinde de baskı oluşturacağını öngören BDI'nın, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 daralacağını tahmin ettiği ifade edildi. BDI, ocakta Alman ekonomisinin bu yıl yüzde 0,1 daralacağını öngörmüştü.

BDI açıklamasında, "Uygulanması halinde Alman ekonomisinde yaklaşık 0,3 puanlık bir büyüme kaybına yol açması beklenen ABD gümrük tarifeleri, özellikle olumsuz bir etki oluşturacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

"Resesyondan çıkmak için hala uzun bir yolumuz var"

BDI Başkanı Leibinger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yılın başına kıyasla uluslararası ticarette daha büyük risklerin söz konusu olduğunu ve bunların da Almanya'nın sanayisini yavaşlattığını aktardı.

Alman hükümetinin yatırımları artırma, vergi ve enerji maliyetlerinde indirim gibi ekonomi için önemli sinyaller gönderdiğini anımsatan Leibinger, bununla beraber ekonominin ve rekabet gücünün uzun vadede güçlendirilmesi için daha fazla tedbir ve her şeyden önce yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu savundu.

Leibinger, "Resesyondan çıkmak için hala uzun bir yolumuz var. Yine de Alman hükümeti izlediği yolu kararlılıkla sürdürürse gelecek yıl gerçek bir yükseliş şansı var." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunda hükümete destek veren Leibinger, esneklik ve savunma kabiliyetinin temel bir ekonomik çıkar olduğunu, iş dünyasının güvenliğe ve özgürlüğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Leibinger, "Alman sanayisi katkı sağlamaya (savunma kapasitesinin güçlendirilmesine) hazırdır. Genel savunma kolektif bir görevdir. Alman sanayisi, devletin bir ortağı, inovasyonun itici gücü ve dayanıklılığın garantörü olarak katkıda bulunmaya hazırdır. Birlikte, dirençli ve savunulabilir bir toplumun rotasını belirleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde her ne kadar yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetse de ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

Öte yandan "Made in Germany" mallarının en önemli alıcısı konumundaki ABD, 2024'te 250 milyar avronun üzerinde ticaret hacmiyle Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olmuştu. Almanya'dan ABD'ye 2024'te yıllık yüzde 2,2 artışla 161,32 milyar avro değerinde mal ihraç edildi. Bu rakam değer bazında Almanya'nın toplam ihracatının yüzde 10,35'ine denk geliyor.