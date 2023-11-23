Almanya'nın çelik ve yenilenebilir enerji sektörleri, Alman Anayasa Mahkemesinin borç frenine ilişkin kararının, planlanan 40 milyar avroluk yatırımlarda 'soru işareti' oluşturduğu uyarısında bulunarak, bütçe krizinde bu yıl 'dönüşüm zirvesi' çağrısı yaptı.

Almanya'nın çelik ve yenilenebilir enerji sektörleri bütçe krizinde dönüşüm zirvesi çağrısı yaptı

Almanya'nın çelik ve yenilenebilir enerji sektörleri, Alman Anayasa Mahkemesinin borç frenine ilişkin kararının, planlanan 40 milyar avroluk yatırımlarda "soru işareti" oluşturduğu uyarısında bulunarak, bütçe krizinde bu yıl "dönüşüm zirvesi" çağrısı yaptı.

Alman Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de koalisyon hükümetinin Kovid-19 salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Karar, hükümetin, artık ek olarak 60 milyar avroyu da hesaba katmasını ve vergi artışlarında hükümet ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeniyle iklim teşvikleri dahil başka yerlerdeki harcamaları kısmasını gerektirecek.

Alman hükümetinin kullanılmayan Kovid-19 salgınına yönelik fonlarını yeşil projeler ve sanayi desteği için yeniden kullanmasını engelleyen mahkeme kararı, Alman şirketlerin gelecekteki rekabet gücü ve yurt dışındaki iş kayıplarına ilişkin endişeleri de artırdı.

Hükümet bütçe krizini aşmak için çabalarken, Alman Çelik Birliği Onursal Başkanı ve ülkenin en büyük çelik üreticisi Thyssenkrupp'un çelik bölümünün Üst Yöneticisi (CEO) Bernhard Osburg, düzenlediği basın toplantısında, çelik endüstrisinde milyar dolarlık projelerin yeşil üretime dönüştürülmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Osburg, politikacıların, endüstrideki dönüşümün nasıl güvenilir bir şekilde finanse edilebileceğine dair yanıtları artık hızlı bir şekilde bulmaları gerektiğini vurgulayarak, "Zaman çok önemli." dedi. Sektörün artık yeşil dönüşüm olsun ya da olmasın yatırımlarla ilgili kararlar alması gerektiğini belirten Osburg, bütçe kriziyle yatırımlarda ve dönüşüm projelerinde durma riski olduğunu vurguladı.

Osburg, Alman hükümetinin sanayiyi karbonsuzlaştırmaya doğru dönüştürmede yardım sözü verdiğini hatırlattı.

Almanya Anayasa Mahkemesinin kararının ardından hükümetin bütçesinde oluşan açığını kapatmanın zor olacağına işaret eden Osburg, sanayide yeşil dönüşümünün finansmanının da büyük risk altında olduğunu dile getirdi.

Osburg, şimdi açıklığa kavuşturulması gereken şeyin, elektrik fiyatları açısından yeni durumun ne anlama geldiği olduğunu belirterek, "Sanayide dönüşüm olmadan, 2030 için belirlenmiş olan iklim hedeflerine ulaşılamaz, dönüşüm olmadan refah ve dayanıklılık garanti edilemez." ifadesini kullandı.

Alman hükümetine bu yıl "dönüşüm zirvesi" için çağrıda bulunan Osburg, zirveye sanayi birlikleri, sendikalar, federal eyaletler ve sivil toplumdan temsilcilerin katılmasını istedi. Bernhard Osburg, zirvenin ardından somut çözümler geliştirecek bir komisyon kurulmasını da önerdi.

Alman Yenilenebilir Enerji Birliği (BEE) Başkanı Simone Peter de yenilenebilir enerjilerin Almanya'yı bir üretim lokasyonu olarak güvence altına almanın anahtarı olduğunu belirterek, yenilenebilir enerji yatırımcılarının tüm sektörlerde bulunduğunu vurguladı.

Peter, "Artık genişlemenin hızı, yeni elektrik piyasasının korunması ve aynı zamanda Avrupa'da değer oluşturmanın güçlendirilmesi konusunda netliğe ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

Alman çelik sektörü, yaklaşık 80 bin kişiyi istihdam ediyor ve ülke ihracatının yaklaşık üçte ikisi çelik bazlı ürünlere dayanıyor.