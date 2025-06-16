Almanya Merkez Bankası Başkanı'ndan İsrail-İran Savaşına Dair Ekonomik Uyarılar

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Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel petrol fiyatları üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyardı. Nagel, Alman ekonomisinin yeni hükümetin harcama planları ile daha iyi bir performans gösterebileceğini ancak yapısal düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, İsrail ve İran arasındaki savaşın başta petrol fiyatları olmak üzere olumsuz ekonomik sonuçları konusunda uyardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi de olan Nagel, Frankfurt Avro Finans Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Alman ekonomisinin yeni hükümetin harcama planlarıyla daha önce beklenenden daha iyi performans göstereceğini söyledi.

Almanya'da sürdürülebilir yüksek büyümenin ancak yapısal düzenlemelerin de yapılmasıyla mümkün olabileceğine de işaret eden Nagel, "Para harcamak tek başına yeterli değildir." dedi.

Nagel, Almanya'da iş gücü arzının genişletilmesi, enerji dönüşümünün daha da ilerletilmesi, planlama ve onay prosedürlerinin hızlandırılması ve aşırı bürokrasinin azaltılması gerektiğini anlatarak, "Ardından, altyapı, araştırma, inovasyon, dijitalleşme ve savunma için sağlanan ek fonlar etkin ve verimli bir şekilde kullanılırsa, artan hükümet harcamaları büyümeyi sürdürülebilir ve daha yüksek bir yola sokabilir. Bu Almanya için bir başarı öyküsüne dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomi üzerindeki sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Nagel, Orta Doğu'daki durumun nasıl gelişeceğini değerlendirmenin hala zor olduğunu ve bu nedenle ekonomik etkinin henüz somut olarak tahmin edilemediğini belirtti.

Nagel, "Uzun süreli ve ciddi bir çatışmanın ortaya çıkması halinde, örneğin petrol fiyatları önemli ölçüde artabilir. O zaman ekonomik görünüm, hem ekonomi hem de fiyatlar açısından bugün size anlattıklarımdan belirgin bir şekilde farklı olabilir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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