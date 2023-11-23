Almanya Maliye Bakanı, bütçe krizini hafifletmek için ek bütçe sunacak

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Anayasa Mahkemesinin hükümetin kullanılmayan 60 milyar avroluk Kovid-19 fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığına kararından kaynaklanan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Kabineye 2023 için ek bütçe sunacağını bildirdi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Anayasa Mahkemesinin hükümetin kullanılmayan 60 milyar avroluk Kovid-19 fonunun yeniden tahsisinin yasal olmadığına kararından kaynaklanan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Kabineye 2023 için ek bütçe sunacağını bildirdi.

Alman Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim'de koalisyon hükümetinin Kovid-19 salgını döneminden (2021 bütçesinden) kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi İklim ve Dönüşüm Fonu'na aktarma kararının Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmetmişti.

Mahkemenin bu kararı, hükümeti harcama planlarını revize etmeye ve özel bütçe dışı fonları kısıtlamaya zorlamıştı.

Lindner, Berlin'de gazetecilere yaptığı açıklamada, mahkeme kararının ardından oluşan bütçe krizini hafifletmek amacıyla önümüzdeki hafta Bakanlar Kuruluna 2023 için ek bütçe sunacağını kaydetti.

Ardından gelecek yılın harcama planı konusunda hükümet ortaklarıyla görüşmelere başlamayı planladığını belirten Lindner, "Artık başta elektrik ve gaz tavanı olmak üzere harcamaları anayasal güvence altına alacağız. Bunun için bu ek bütçeye ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Maliye bakanlığına göre Lindner'in ek bütçe teklifi Anayasa'daki borç freni mekanizmasının 2023 için askıya alınmasını da içerecek.

Christian Lindner, Almanya Anayasa Mahkemesinin söz konusu kararının açıklandığı 15 Kasım'da, İklim ve Dönüşüm Fonu bütçesinin dondurulması talimatını vermişti.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, mahkemenin kararının ardından 2023 ve 2024 federal bütçelerini Anayasaya uygun şekilde hazırlamaya çalışıyor.

Ekonomistlere göre mahkemenin kararı, federal hükümeti bu yasama döneminin en büyük ekonomi politikası sorunuyla karşı karşıya bıraktı.

Öte yandan, 2024 federal bütçesine ilişkin bugün yapılması planlanan oturum iptal edilmişti.