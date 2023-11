Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep'te Başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları başladı. Etkinlik kapsamında her iki ülkenin sanayicileri bir araya gelecek ve ticari ilişkiler geliştirilecek.

Almanya İş ve Yatırım Forumu buluşmaları Gaziantep'te başladı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından Almanya Büyükelçiliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ile AHK İstanbul Alman Türk Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle düzenlenen 'Türkiye-Almanya İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşmaları' etkinliği başladı. Bir otelde düzenlenen etkinliğe; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İpekyolu Kalınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz,Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ile çok sayıda sanayici katıldı. 2 gün sürecek olan etkinlik kapsamında her iki ülkenin sanayicileri birebir görüşmeler gerçekleştirirken, gıda, tekstil, enerji, otomotiv, süpermarket zinciri ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yöneticileri ve sanayicileri bir araya gelecek.

'TİCARET HACMİ REKOR SEVİYEDE'

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Burhan Akyılmaz, gerçekleştirilen bu forumun iş dünyası adına önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştireceğini söyledi. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak, 2022 yılında toplam 44 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaştığının altını çizen Akyılmaz,"Yatırım ve ticaret ortamının iyileştirilmesi, güçlendirilmesi ve tanıtılması amacıyla ihdas ettiğimiz yatırım destek ofislerimizle, ajansımız bünyesinde yerli ve yabancı yatırımcılara tek durak ofis stratejisi ile hizmet etmekteyiz. Bu hizmetlerimiz kapsamda bölgemizin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, envanter, rapor ve strateji çalışmaları yaparak yatırımcılara yatırım ortamına ilişkin bilgi sunmakla birlikte yatırımcıların devlet desteklerinin kapsamı ve başvuru koşulları hakkında bilgilendirilmesine yardımcı olmaktayız. Dost ülke Almanya, Türkiye'nin ve Gaziantep'in en önemli ticari paydaşları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda Almanya ile geçmişten gelen güçlü dostluk ilişkilerimizi, efektif bir şekilde ticari ilişkilerimize yansıtmak ve ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmini tüm taraflara fayda sağlayacak şekilde artırmak gayretindeyiz. Türkiye ve Almanya arasındaki ikili ticaret hacmi son yıllarda hızla artarak, 2022 yılında toplam 44 milyar dolar ile yeni bir rekor seviyeye ulaşmıştır. 2022 yılı verilerine göre Almanya'da yaşayan 80 bin Türk girişimcisi yılda yaklaşık 80 milyar Euro ciro yapmakta olup, 500 bin kişiye istihdam olanağı sunmaktadır. Benzer şekilde ülkemizde de 8 bine yakın Alman firması 10 milyar avro yatırım tutarı ile 120 bin kişiye istihdam olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda ilişkilerimizi her boyutta güçlendiren Almanya'daki Türk yatırımlarından ve Türkiye'deki Alman yatırımlarından büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim"dedi.

'ALMANYA VE TÜRKİYE EKONOMİK OLARAK YAKIN İLİŞKİ İÇİNDEDİR'

Etkinlikte konuşan Federal Alman Cumhuriyeti Büyükelçisi Jürgen Schulz ise, Almanya ve Türkiye'nin ekonomik olarak birbirine çok yakın iki ülke olduğunu ifade ederek, ticaret hacminin geçen yıl yeni bir rekor seviyeye ulaştığını söyledi.

Türkiye'de 8 binin üzerinde Alman şirketinin faaliyet gösterdiğini anlatan Schulz,"Bugün Gaziantep'te bir ekonomi gününde olmamızın birkaç nedeni var. Her şeyden önce Gaziantep'teki etkinlik için ortak kuruluşlarımızı gösterdiği büyük bir misafirperverlikten dolayı tebrik ederim. Almanya ve Türkiye ekonomik olarak birbirine çok yakındır. Ticaret hacmimiz geçen yıl yeni bir rekor seviyeye ulaştı ve Türkiye'de 8 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor. Yaptığımız çok sayıdaki görüşmeler bu ilişkileri daha da geliştirebileceğimizi açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca Gaziantep'i tüm bölge ile ekonomik işbirliğinin hala büyük bir potansiyel sorduğuna inanıyoruz. Şubat ayında bölgede meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından da bir dayanışma göstermek istiyoruz. Bu vesileyle bugün bir kez daha bu korkunç felaketin ardından duyduğumuz üzüntüyü ifade ederek Almanya Federal Cumhuriyeti'nin her daim Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında bulunduğunu sırt sırta olduğunu sadece kısa vadede değil uzun vadede de her zaman yanında olduğunda altın çizmek istiyoruz. Ekonomik olarak deprem bölgesinin kalkınması dolayısıyla Almanya ile esasen çok daha yoğun bir ekonomik İşbirliği arzu edildiği ifade edilmiştir"diye konuştu.Öte yandan Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi ise, vize sorunu ile karşı karşıya olan sanayicilerin zorluk yaşadığını ve sorunun kısa sürede çözülmesi gerektiğini kaydetti.