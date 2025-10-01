Haberler

Almanya, Hidrojen Altyapısını Hızlandırmak İçin Yeni Yasa Tasarısını Onayladı

Almanya Bakanlar Kurulu, hidrojen altyapısının gelişimini hızlandırmak amacıyla Hidrojen Hızlandırma Yasa tasarısını onayladı. Yasa, hidrojenin üretimi ve depolanmasında onay süreçlerini dijitalleştirerek bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor.

Almanya'da Bakanlar Kurulu, hidrojen altyapısının gelişimini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için Hidrojen Hızlandırma Yasa tasarısını onayladı.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, hidrojenin üretimi, nakliyesi ve depolanması için onayların gelecekte daha hızlı ve dijital olarak işlenebilmesine olanak tanıyacak yasa tasarısı, hidrojen ekosisteminde onay prosedürlerini basitleştirmeyi, dijitalleştirmeyi ve bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyor.

Net teslim tarihleri, dijitalleşme gereklilikleri ve hızlandırılmış tedarik prosedürleriyle işlerin hızlandırılması ve Federal Madencilik Yasası'ndaki basitleştirmelerle doğal hidrojenin çıkarılmasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, yasa tasarısı, hidrojen altyapısı projelerini kamu yararı kapsamına alarak, bu projelere resmi onay süreçlerinde özel bir öncelik ve önem kazandırıyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hidrojen altyapısının geliştirilmesinin hidrojen kullanımının artırılması için temel koşul olduğunu belirterek, "Almanya'da mevcut onay prosedürleri hala çok yavaş ve bürokratik. Hidrojen Hızlandırma Yasası ile prosedürleri temelden basitleştiriyor, süreçleri dijitalleştiriyor ve daha yüksek hız sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

