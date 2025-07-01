Almanya Gaz Acil Durum Planı'nda 'Uyarı' Seviyesi İndirildi

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Katherina Reiche, hükümetin, Gaz Acil Durum Planı'ndaki "uyarı" seviyesini, gaz arzı sıkıntısının azalmasıyla "erken uyarı" düzeyine indirdiğini bildirdi.

Reiche, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya'da gaz arzına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin artık Rusya'dan boru hattıyla gaz ithal etmediğini ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerine Rus sıvılaştırılmış doğal gazının gelmediğini aktaran Reiche, Almanya'nın gaz arzının güvende olduğunu ve Gaz Acil Durum Planı'ndaki "uyarı" seviyesi için öngörülen koşulların ortadan kalktığını dile getirdi.

Reiche, bu nedenle 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nda gaz arzına yönelik "uyarı" seviyesindeki durumu, "erken uyarı" seviyesine indirdiklerini bildirdi.

Katherina Reiche, "Piyasa, piyasa dışı önlemlere ihtiyaç duymadan bu kesinti veya taleple başa çıkabilecek durumda." dedi.

Söz konusu planın birinci aşaması olan erken uyarı seviyesinin doğal gazda arz durumunu yakından izlemeye devam etmek için yeterli olacağını belirten Reiche, ülkenin gaz depolama tesislerinin Trading Hub Europe tarafından hükümet destekli olarak yeniden doldurulmasının gerekli olmadığını da sözlerine ekledi.

Almanya'nın Gaz Acil Durum Planı, "erken uyarı, uyarı ve acil durum" olmak üzere üç seviyeden oluşuyor ve aşamalara göre piyasada alınacak tedbirleri içeriyor.

Alman hükümeti, Rusya'nın Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz sevkiyatını keskin bir şekilde azaltması ve daha sonra tamamen durdurmasının ardından Haziran 2022'de 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesini etkinleştirmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı enerji krizi sonrası arz güvenliğini sağlamak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, krizi yeni tedarik zincirleri ve LNG gibi çeşitlendirmelerle aştı. Ülkede, son 4 yılda LNG için 4 adet yüzer terminal faaliyete geçti.

Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Bugün ise ana tedarikçiler artık Norveç, Hollanda ve Belçika olarak dikkati çekiyor.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığına göre ülkedeki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı, önceki yılların seviyelerinin yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor.

Gaz fiyatı megavatsaat başına yaklaşık 34 avro olurken, fiyat hala enerji krizi öncesine göre 2 kat daha yüksek seviyede bulunuyor.