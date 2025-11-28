Haberler

Almanya Federal Meclisi 2026 Bütçesini Onayladı

Güncelleme:
Almanya Federal Meclisi, koalisyon hükümetinin 98 milyar avro borçlanma öngören 2026 yılı bütçesini onayladı. Bütçede harcamaların büyük bir kısmının yeni borçla finanse edilmesi ve savunma alanındaki harcamaların artırılması planlanıyor.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), koalisyon hükümetinin yaklaşık 98 milyar avro borçlanma öngören ve Bakanlar Kurulu'nda kabul edilen 2026 yılı bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te toplam 574 milletvekilinin katıldığı oylamada 322 milletvekili "evet", 252'si "hayır" oyu kullandı. Çekimser kalan milletvekili olmadı.

Bütçeye göre Alman hükümeti, gelecek yıl yaklaşık 524,5 milyar avro harcama yapmayı planlıyor.

Gelecek yılın bütçesinde ise harcamaların yaklaşık yüzde 20'sinin (97,9 milyar avro) yeni borçla finanse edilmesi planlanıyor. Altyapı ve savunma için özel fonlar aracılığıyla yapılan borçlanmalar da eklendiğinde, alınacak yeni borçlar 181 milyar avronun üzerine çıkacak. Bu da Almanya tarihindeki en yüksek ikinci rakam olacak. Almanya, 2021'de Kovid-19 salgını sırasında 215 milyar avronun üzerinde borçlanma yapmıştı.

2026 bütçesinde 58,3 milyar avroluk yatırım öngörülüyor. Özel fonlar aracılığıyla yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere toplam yatırımın 2024'e göre yüzde 10 artarak 126,7 milyar avroya yükselmesi planlanıyor.

Savunma alanındaki harcamalar artırılıyor

Ukrayna-Rusya savaşı sonrası diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya da savunma alanındaki harcamalarını büyük ölçüde artıracak.

Ukrayna için şimdiye kadarki en büyük yardım paketi ve askeri harcamalar için gevşetilen borç kurallarıyla savunmaya ek destek sağlanacak. Alman hükümeti, 2026 bütçesinde Ukrayna'ya sağladığı mali yardımı, daha önce planlanan 8,5 milyar avrodan 11,5 milyar avroya çıkarmayı planlıyor.

???????Alman Savunma Bakanlığına göre 2025'te 86 milyar avro olan savunma bütçesi, 2026 için özel savunma fonları da dahil olmak üzere 108,2 milyar avroya çıkarılacak.

Savunma bütçesindeki artış, Alman hükümetinin orduyu modernize etme ve Avrupa güvenliğinde daha büyük rol üstlenme planlarının ardından gelmesi dikkati çekti.

Öte yandan, Almanya'da bir önceki Federal Meclis'teki milletvekilleri martta altyapı ve iklim için 500 milyar avroluk özel fon oluşturulması ve savunma harcamalarının gelecekte "borç freni" uygulamasından çıkarılması için anayasa değişikliği yapılmasına "evet" demişti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın 2027'ye kadar bütçe açığının GSYH'nin yaklaşık yüzde 4'üne, borcun ise GSYH'nin yaklaşık yüzde 68'ine yükseleceğini öngörüyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
