Almanya Federal Meclisi, 2023 ek bütçesini onayladı

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve anayasadaki borç freninin askıya alındığı 2023 ek bütçesini onayladı. Oylamada 392 milletvekili 'evet', 275 milletvekili 'hayır' oyu kullandı. Borç freninin askıya alınmasının sebebi ise Rusya-Ukrayna savaşının Kiev'e yardımı acil bir durum teşkil etmesiydi.

Almanya Federal Meclisi (Bundestag), Bakanlar Kurulunda kabul edilen ve anayasadaki borç freninin askıya alındığı 2023 ek bütçesini onayladı.

Berlin'de Federal Meclis'te 666 milletvekilinin katıldığı oylamada 392 milletvekili "evet", 275'i "hayır" oyu kullandı.

Ülkenin bütçe açığını gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 0,35'i ile sınırlayan anayasadaki borç freni mekanizmasının 2023 için askıya alınmasına ilişkin oylamada ise 414 milletvekili "evet", 275 milletvekili ise hayır oyu kullandı. 9 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Hükümetin, 2023 için borç freninin askıya alınmasını Rusya-Ukrayna savaşının Kiev'e yardımı acil bir durum teşkil ettiği için savunarak gerçekleştirmesi dikkati çekti.

Ek bütçeye göre, federal hükümet, borç freni kapsamında izin verilen borçlanmayı 44,8 milyar avro aşarak 70,6 milyar avroluk yeni borçlanma planlıyor. Bu borçlanmanın 43,2 milyar avrosu enerji fiyat sübvansiyonlarına harcanacak.

Almanya Anayasa Mahkemesi, kasımda koalisyon hükümetinin, Kovid-19 salgını döneminden kalma 60 milyar avroluk kullanılmamış krediyi bir iklim fonuna aktarma kararının anayasaya aykırı olduğuna karar vermişti.

Kovid-19 salgını sırasındaki acil durum nedeniyle Alman federal hükümetinin, borç alımını 60 milyar avro artırmasına karşın, Kovid-19 ve sonuçlarıyla başa çıkmak için söz konusu krediye ihtiyaç duyulmadı.

Koalisyon hükümeti, söz konusu krediyi ülkenin İklim ve Dönüşüm Fonu için kullanmak istemişti. Kararın ardından Alman federal hükümeti tartışmalı bütçe konusunda zor kararlarla karşı karşıya kalmıştı.

Mahkeme kararının ardından Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti'nin oluşturduğu hükümetin borç frenini art arda beşinci yıl için askıya alması ya da tasarruf ve vergi artışları için yaklaşık 17 milyar avro bulması gerekiyordu.

Mahkeme kararından bir hafta sonra Almanya'da hükümet, 2023 ek bütçesi üzerinde anlaşmaya varırken haftalar süren müzakerelerin ardından 2024 yılı bütçesi üzerinde anlaşmaya 13 Aralık'ta anlaşma sağlanmıştı.

Hükümet gelecek yılın bütçesin de açığı kapatmak için, karbon vergisini öngörülenin üzerinde artırdı. Karbon vergisi (CO2 fiyatı) ton başına 30 avrodan 40 avro yükseltildi. Bunun da ülkede benzin ve dizel litre fiyatları sırasıyla 4,3 avro cent ve 4,7 avro cent artırması bekleniyor.