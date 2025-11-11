Haberler

Almanya Ekonomisinde Yatırımcı Güveni Düşüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, kasımda 0,8 puan düşerek 38,5 seviyesine geriledi. Yatırımcıların geleceğe dair güveni azalırken, yapısal sorunların hala devam ettiği vurgulandı. Almanya hükümeti, durgunluktan çıkmak için kamu harcamalarını artırmayı planlıyor.

Almanya'da yatırımcılar, kasımda yapısal sorunların devam ettiği Alman ekonomisi hakkında beklenenden daha karamsar kaldı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, kasımda önceki aya göre 0,8 puan düştü.

Ekimde 39,3 puan olan endeks, bu ay 38,5 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin kasımda 41 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise kasımda önceki aya göre 1,3 puan azalarak eksi 78,7 oldu.

Yapısal sorunlar devam ediyor

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ZEW Ekonomik Güven Endeksi istikrarlı seyrini sürdürüyor. Ancak genel hava, Almanya'nın ekonomi politikasının acil sorunları çözme kapasitesine olan güvenin azalmasıyla karakterize ediliyor. Yatırım programı ekonomiye canlanma getirse de Alman ekonomisinde yapısal sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, ekonomiyi 2 yıllık durgunluktan çıkarmak için uzun süredir ihmal edilen yatırım alanlarındaki açıkları kapatmayı umarak, savunma ve altyapıya yönelik kamu harcamalarında artışı onaylamıştı.

Avro Bölgesi'nde endeks yükseldi

Bu arada, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri ise kasımda biraz daha iyileşti.

Söz konusu gösterge, kasımda önceki aya göre 2,3 puan artarak 25 puana yükseldi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de kasımda iyileşti. Mevcut Durum Endeksi, 4,5 puan yükselerek eksi 27,3 puana çıktı.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Dursun Özbek'ten ''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna cevap

''Osimhen'in bonservisi 150 milyon euro mu?'' sorusuna bakın ne dedi
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Lionel Messi'den Barcelonalıları duygulandıran paylaşım

Lionel Messi bu kez ağlattı
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek

Uzaya çıkacaklar için yeni adım! Hava ve idrardan üretilecek
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Bülent Ersoy'a özel ilgi! Yemek yedirildiği anlar kameraya yansıdı

Bahar Candan tabak kırarken herkes arkadaki detaya takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.