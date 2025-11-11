Almanya Ekonomisinde Yatırımcı Güveni Düşüyor

Almanya'da yatırımcılar, kasımda yapısal sorunların devam ettiği Alman ekonomisi hakkında beklenenden daha karamsar kaldı.

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin kasım sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, kasımda önceki aya göre 0,8 puan düştü.

Ekimde 39,3 puan olan endeks, bu ay 38,5 puan seviyesine indi. Piyasa beklentisi, endeksin kasımda 41 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise kasımda önceki aya göre 1,3 puan azalarak eksi 78,7 oldu.

Yapısal sorunlar devam ediyor

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "ZEW Ekonomik Güven Endeksi istikrarlı seyrini sürdürüyor. Ancak genel hava, Almanya'nın ekonomi politikasının acil sorunları çözme kapasitesine olan güvenin azalmasıyla karakterize ediliyor. Yatırım programı ekonomiye canlanma getirse de Alman ekonomisinde yapısal sorunlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Alman hükümeti, ekonomiyi 2 yıllık durgunluktan çıkarmak için uzun süredir ihmal edilen yatırım alanlarındaki açıkları kapatmayı umarak, savunma ve altyapıya yönelik kamu harcamalarında artışı onaylamıştı.

Avro Bölgesi'nde endeks yükseldi

Bu arada, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri ise kasımda biraz daha iyileşti.

Söz konusu gösterge, kasımda önceki aya göre 2,3 puan artarak 25 puana yükseldi.

Avro Bölgesi'ndeki mevcut ekonomik durum değerlendirmesi de kasımda iyileşti. Mevcut Durum Endeksi, 4,5 puan yükselerek eksi 27,3 puana çıktı.