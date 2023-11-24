Almanya Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Küçüldü

Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü ve teknik resesyona girmek tehlikesiyle karşı karşıya. Enflasyon düşerken tüketici harcamaları azaldı ve ihracat geriledi. Anayasa Mahkemesi kararı ise bütçe kaygılarına neden oldu.

İlk iki çeyreği durgun geçiren Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü. 2023'ün son çeyreğinde de küçülme kaydedilirse ekonomi resmi olarak teknik resesyona girecek.Almanya Federal İstatistik Bürosu'nun (DESTATIS) cuma günü açıkladığı resmi verilere göre, Almanya ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde daralma kaydetti. Gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 oranında azaltı. DESTATIS Başkanı Ruth Brand, "Yılın ilk yarısındaki zayıf büyümenin ardından, Alman ekonomisi 2023'ün ikinci yarısına hafif bir daralmayla başladı" dedi. Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 0 büyüme kaydederken, ikinci çeyrekte yüzde 0,1 büyüme göstermişti.

Enflasyon son iki yılın en düşük seviyesinde

Diğer yandan geçen yıl yüzde 10'a kadar çıkan yıllık enflasyon, son aylarda keskin bir düşüşle Ağustos'ta yüzde 6,1'e,Ekim'de ise yüzde 3,8'e kadar geriledi. Buna rağmen, fiyat artışları uzun süredir harcamalarını kısan Alman tüketicler için yaz boyunca zorlayıcı olmaya devam etti. İstatistiklere göre Alman GSYH'sinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları üçüncü çeyrekte yüzde 0,3 oranında azaldı. Almanya'nın ihracatı yüzde 0,8 oranında düşerken, ithalat ise daha büyük bir oranla yüzde 1,3 azaldı. Tüm bu veriler Almanya'nın bir ayağının artık resesyonda olduğunu gösteriyor. Eğer ekonomi dördüncü çeyrekte de küçülme gösterirse, ülke resmi olarak teknik resesyona girecek.

Almanya Merkez Bankası Bundesbank, dördüncü çeyrekte büyümenin düşmeye devam edeceği tahmininde bulunuyor, ancak 2024'ün ilk çeyreğinde "hafif büyüme" bekliyor.

Anayasa Mahkemesi kararı bütçe kaygısı yarattı

Bu arada Anayasa Mahkemesinin, koronavirüs salgını sırasında destek için ayrılan ancak kullanılmayan 60 milyar euronun iklim değişikliğiyle mücadele fonuna aktarılmasını anayasaya aykırı bularak iptal etmesi, ekonomide kaygı uyandıran bir başka konu. Zira hükümet, yüksek mahkemenin kararının ardından iklim fonu aracılığıyla finanse edilen projelerin çoğunu askıya aldı ve 2023'ün geri kalanı için de çoğu harcamayı dondurdu.

Düsseldorf merkezli IMK Enstitüsü Direktörü Sebastian Dullien, "Federal hükümet, Anayasa Mahkemesi kararı nedeniyle kaybolan milyarları yerine koymak için ve vergi artışlarını dengelemek için [kamu sektöründe] kesinti yapmaya karar verirse Alman ekonomisinin 2024'te yeniden küçülme riski artar" değerlendirmesinde bulundu. Dullien, tüketimin ve yatırımların azalmacağı, işsizliğin ise artacağı uyarsını yaptı.

ING Bank'ın baş ekonomisti Carsten Brzeski ise, GSYH verilerinin Alman ekonomisindeki yapısal durgunluğa işaret ettiğini belirtti. Brzeski, "Veriler, Alman ekonomisinin yenidenAvrupa'nın hasta adamı olup olmadığı tartışmasınısona erdirmeye yetmiyor. Ancak her şeye rağmen Euro Bölgesi'nde büyüme kaydeden ülkelerden biri" yorumunu yaptı.

dpa, Reuters / GY, TY

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