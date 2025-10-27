Almanya Ekonomisi Kötüleşiyor: İfo Başkanı Clemens Fuest Uyardı

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) Başkanı Clemens Fuest ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği tespitinde bulunarak, "Almanya yıllardır ekonomik bir gerileme içinde, durum dramatik bir hal aldı" diye konuştu.

Almanya'nın ekonomik tablosuna ilişkin artan karamsarlık sektör temsilcilerinin ve düşünce kuruluşlarının değerlendirmelerine de yansımaya devam ediyor. Almanya'da Münih merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) Başkanı Clemens Fuest ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği tespitinde bulunarak, "Almanya yıllardır ekonomik bir gerileme içinde durum dramatik bir hal aldı" diye konuştu. Bild am Sonntag gazetesine mülakat veren Fuest, "Devlet harcamaları artmaya devam ederken, özel yatırımlar azalıyor. Bu durum, Almanya'nın refahını ciddi bir riske atıyor, çünkü daha az özel yatırım, orta vadede daha az büyüme, daha az vergi geliri ve dolayısıyla kamu hizmetleri için daha az kaynak anlamına geliyor" dedi. Milyonlarca vatandaşın hayat standardının düşüşte olduğunu belirten Fuest, hükümete, önümüzdeki 6 ay içinde koalisyon anlaşmasının çok ötesine geçen kapsamlı bir reform planı sunmaya çağırdı. Fuest'e göre böyle bir ekonomik plan en geç 2026 baharına kadar hazırlanması gerekiyor.

Gözler perşembeye çevrildi

Almanya'da ekonominin ne kadar kötüye gittiğine ilişkin en somut veriler ise perşembe günü açıklanacak. Federal İstatistik Dairesi Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik verileri açıklayacak. Söz konusu veriler, 6 Mayıs'ta göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz başkanlığındaki hükümet için ilk somut sonuçları içerecek. Veriler ekonomik toparlanmaya ya da küçülmeye ilişkin ipuçları da verecek. Ancak Federal İstatistik Dairesi'nin dışında ekonomik tabloya ilişkin analizler yayımlayan düşünce kuruluşlarına göre Alman ekonomisi bugüne kadarki en uzun ekonomik krizini yaşıyor. Şirketler 2023 yılına oranla daha az mal üretiyor ve ekonomik çıktı giderek düşüyor. Aynı zamanda işsizlik ağustos ayında 3 milyonu aşarak son 10 yılın zirvesine çıktı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da 14 Ekim'de yayımladığı ülke ekonomisine ilişkin raporunda "Mevcut ekonomik göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde henüz bir ekonomik toparlanmaya işaret etmiyor" tespitinde bulunmuştu.

Alman ekonomisine dair tablo

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0.1 daraldı. Alman ekonomisi özellikle artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Alman hükümeti 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini ise 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltmişti. - BERLİN