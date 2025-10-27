Haberler

Almanya Ekonomisi Kötüleşiyor: İfo Başkanı Clemens Fuest Uyardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşu İfo'nun Başkanı Clemens Fuest, ülke ekonomisinin yıllardır gerileme içinde olduğunu, durumun dramatik hale geldiğini belirtti. Fuest, özel yatırımlardaki düşüşün, Almanya'nın refahını ciddi bir riske attığını vurgulayarak hükümete kapsamlı reform planı sunma çağrısında bulundu.

Almanya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) Başkanı Clemens Fuest ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği tespitinde bulunarak, "Almanya yıllardır ekonomik bir gerileme içinde, durum dramatik bir hal aldı" diye konuştu.

Almanya'nın ekonomik tablosuna ilişkin artan karamsarlık sektör temsilcilerinin ve düşünce kuruluşlarının değerlendirmelerine de yansımaya devam ediyor. Almanya'da Münih merkezli düşünce kuruluşu Ekonomi Araştırma Enstitüsü (ifo) Başkanı Clemens Fuest ülke ekonomisinin giderek kötüleştiği tespitinde bulunarak, "Almanya yıllardır ekonomik bir gerileme içinde durum dramatik bir hal aldı" diye konuştu. Bild am Sonntag gazetesine mülakat veren Fuest, "Devlet harcamaları artmaya devam ederken, özel yatırımlar azalıyor. Bu durum, Almanya'nın refahını ciddi bir riske atıyor, çünkü daha az özel yatırım, orta vadede daha az büyüme, daha az vergi geliri ve dolayısıyla kamu hizmetleri için daha az kaynak anlamına geliyor" dedi. Milyonlarca vatandaşın hayat standardının düşüşte olduğunu belirten Fuest, hükümete, önümüzdeki 6 ay içinde koalisyon anlaşmasının çok ötesine geçen kapsamlı bir reform planı sunmaya çağırdı. Fuest'e göre böyle bir ekonomik plan en geç 2026 baharına kadar hazırlanması gerekiyor.

Gözler perşembeye çevrildi

Almanya'da ekonominin ne kadar kötüye gittiğine ilişkin en somut veriler ise perşembe günü açıklanacak. Federal İstatistik Dairesi Temmuz-Eylül dönemini kapsayan 2025 yılı üçüncü çeyreğine ilişkin ekonomik verileri açıklayacak. Söz konusu veriler, 6 Mayıs'ta göreve başlayan Başbakan Friedrich Merz başkanlığındaki hükümet için ilk somut sonuçları içerecek. Veriler ekonomik toparlanmaya ya da küçülmeye ilişkin ipuçları da verecek. Ancak Federal İstatistik Dairesi'nin dışında ekonomik tabloya ilişkin analizler yayımlayan düşünce kuruluşlarına göre Alman ekonomisi bugüne kadarki en uzun ekonomik krizini yaşıyor. Şirketler 2023 yılına oranla daha az mal üretiyor ve ekonomik çıktı giderek düşüyor. Aynı zamanda işsizlik ağustos ayında 3 milyonu aşarak son 10 yılın zirvesine çıktı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da 14 Ekim'de yayımladığı ülke ekonomisine ilişkin raporunda "Mevcut ekonomik göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde henüz bir ekonomik toparlanmaya işaret etmiyor" tespitinde bulunmuştu.

Alman ekonomisine dair tablo

Alman ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0.3 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0.1 daraldı. Alman ekonomisi özellikle artan faiz oranları, sanayideki zayıflıklar, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor. Alman hükümeti 2025 yılı için daha önce yüzde sıfır olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini ise 8 Ekim'de revize ederek yüzde 0,2'ye yükseltmişti. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
66. dakikada oyundan çıkan Arda Güler neye uğradığını şaşırdı

66. dakikada oyundan çıkan Arda neye uğradığını şaşırdı
Borsada parası olanları ilgilendiriyor! Paralar 2 gün geç yatacak

Dikkat! Borsada parası olanları ilgilendiriyor
DEM Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararı sonrası ilk açıklama

DEM Parti'den terör örgütü PKK'nın tarihi kararı sonrası ilk açıklama
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu

Süper babaanne! Düğünde taktıklarıyla torununun hayatı kurtuldu
Ünlülerin servet stratejisi belli oldu: Aşkın Nur Yengi'nin yatırımı şaşırttı!

Şaşırtan isim: Sanat dünyasının gizli emlak kraliçesi ortaya çıktı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Maratonun başlamasına günler kala Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Galatasaray-Fenerbahçe kıyaslaması
71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu

71 Yaşındaki Nükhet Duru'dan küvet pozu
İstanbul dahil 15 il için kritik 36 saat! Baroklinik soğuk cephe geliyor

Bu sabahı unutun, İstanbul dahil 15 ilde kritik 36 saate girildi
Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Kızı ve yakın arkadaşı harekete geçti

Güllü'nün ölümünden haftalar sonra şaşırtan hamle
Kırmızı kart mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu

Ünlü yorumcular ülkenin konuştuğu pozisyona son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.