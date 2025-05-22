Almanya Ekonomisi İçin Durgunluk Alarmı: Büyüme Tahminleri Revize Edildi

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'da hükümete ekonomik konularda danışmanlık yapan beş ekonomist, 2025 yılına ilişkin ekonomik büyüme beklentisini aşağı yönlü revize etti. Almanya'nın bu yıl ekonomik durgunluk yaşayacağı ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde sıfır seviyesinde kalacağı belirtildi.

Alman hükümetine danışmanlık yapan ekonomi profesörlerinden oluşan Ekonomi Bilirkişi Kurulu (SVR), ekonomiye ilişkin 2025 büyüme tahminini yüzde 0,4'ten yüzde sıfıra düşürdü.

SVR'nin, Almanya ekonomisine ilişkin kamuoyuna sunulan ilkbahar raporunda, Almanya'nın bu yıl ekonomik durgunluk yaşayacağı ve gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışının yüzde sıfır seviyesinde kalacağı belirtildi. Geçen sonbaharda açıklanan raporda bu oran yüzde 0,4 olarak öngörülmüştü.

ABD'nin uyguladığı korumacı gümrük politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileri

Almanya ekonomisinin hala belirgin bir zayıflık döneminden geçtiği vurgulanan raporda, küresel büyümeden sınırlı ölçüde faydalanabildiği ifade edildi. Raporda, ABD'nin uyguladığı korumacı gümrük politikalarının Alman ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi.

Uzmanlar, durgunluğun nedenleri arasında kapsamlı bürokratik süreçler, uzun onay prosedürleri ve fosil yakıtlardan vazgeçilmesi gibi enerji dönüşümü kaynaklı yapısal değişimlere işaret etti. Ayrıca, toplumun yaşlanması ve yapay zekanın hızla yaygınlaşması gibi etkenlerin de ekonomik baskıyı artırdığı belirtildi.

Raporda, iş piyasasındaki değişimlerin sosyal riskler taşıdığı uyarısında bulunuldu. Özellikle yapay zeka ve dijitalleşmenin, düşük gelirli gruplar için istihdam tehdidi oluşturduğuna dikkat çekilerek, "İş gücü piyasasındaki gelişmeler, toplumsal huzur açısından ciddi bir tehlike barındırıyor" ifadelerine yer verildi.

Ekonomik danışmanlar, durgunluktan çıkış için bürokrasinin azaltılması, altyapının modernize edilmesi ve teknolojik dönüşümlere uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.