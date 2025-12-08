Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Çin ziyaretine başladı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, iki gün sürecek Çin ziyaretinin ilk gününde başkent Pekin'deki temaslarda bulundu.

Alman Bakan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao ile bir araya geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede Çin ve Almanya'nın, dünyanın kargaşa ve istikrarsızlardan geçtiği bir dönemde sorumlu büyük güçler olarak sosyal sistem ve tarihsel kültürlerinden kaynaklanan farklılıkları aşarak daha olgun ve olumlu bir etkileşim modeli ile daha istikrarlı ikili siyaset çerçevesi oluşturmasını umduklarını belirtti.

Avrupa'nın ve Almanya'nın ekonomik meseleleri siyasileştirmekten, ticaret sorunlarını araçlaştırmaktan ve normal işbirliğine aşırı güvenlik kaygısıyla yaklaşmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Vang, Çin ve Almanya'nın, çok taraflılığın destekçileri, savunucuları ve uygulayıcıları olarak, daha adil ve eşit bir küresel yönetim sistemi için dayanışmayı ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğine işaret etti.

"Japonya, hala saldırgan geçmişiyle yüzleşmedi"

Vang, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan konusunda tutumunu açıklarken, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözlerini eleştirdi. Vang, "Almanya'nın aksine Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 80 yıl geçmesine rağmen hala saldırgan geçmişiyle yüzleşmedi." ifadesini kullandı.

"Tek Çin" ilkesinin Çin-Almanya ilişkilerinin siyasi temeli olduğunun ve bu konuda belirsizliğe yer olmadığının altını çizen Vang, Almanya'dan bu meşru pozisyonu anlamasını, Tayvan'ın bağımsızlığına yönelik eylem ve söylemlere karşı çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Vang, Ukrayna krizi konusunda tüm tarafların, adil, kalıcı ve bağlayıcı bir barış anlaşmasına diyalog ve müzakere yoluyla varılmasını desteklemesi gerektiğini dile getirdi.

Alman Bakan Wadephul da ülkesinin "tek Çin" ilkesine bağlı olduğunu ve bu konudaki tutumunun değişmediğini vurgularken Çin ile ekonomi ve ticaret alanında işbirliğini derinleştirmeyi istediklerini vurguladı.

Wadephul, Çin'in Ukrayna krizine erken bir çözüm bulunması için nüfuzunu kullanmasını beklediklerini kaydetti.

Nadir toprak elementleri öncelikli gündem

Almanya Dışişleri Bakanlığından ziyaret öncesi yapılan açıklamada, Bakan Wadephul'un başta nadir toprak elementleri olmak üzere Çin'in ticaret kısıtlamalarının Alman şirketlerinin kaygı konusu olduğu, ziyaretin bu sorunların çözümüne odaklanacağı belirtildi.

Çin'in ekim ayı başında küresel arzının büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatına kontrole yönelik attığı adımlar, sanayisi bu hammaddelere ihtiyaç duyan Almanya'yı alarma geçirmişti.

Her ne kadar bu ABD'nin Çin'in ileri teknoloji çiplere erişimine getirdiği kısıtlamalara yanıt niteliğinde, tarife müzakerelerinde koz olarak tasarlanan bir politika olsa da Alman otomotiv sanayisi ve yenilenebilir enerji donanımları imalatı açısından elzem olan söz konusu hammaddelerin kontrolü Berlin'i doğrudan etkiliyor.

Çin dünyada nadir toprak elementlerinin yüzde 70'ini çıkarırken, bu elementlerin işlenmesindeki payı yüzde 90'ı buluyor.

Nexperia ve ticaret kısıtlamaları

Wadephul, Çin Ticaret Bakan Vang Vıntao ile görüşmesinde nadir toprak elementleri konusunun yanı sıra Hollanda hükümetinin Çin'in hakim ortağı olduğu çip üreticisi Nexperia'ya el koymasının ardından Pekin yönetiminin bu şirketin çip ürünlerine ihracat kontrolü getirmesiyle tırmanan gerilim ele alındı.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, görüşmede bugünün dünyasında ekonomi ve ticaret sorunlarını siyasileştirme ve aşırı güvenlik kaygılarıyla ele alma eğiliminin yükselişte olduğuna işaret etti.

Vang, Almanya'nın Nexperia'dan kaynaklanan küresel tedarik krizi konusundaki endişesini anladığını, nadir toprak elementleri konusunda da genel bir lisanslama sistemini kademeli olarak uygulamaya geçirdiklerini ifade etti.

Hollanda hükümeti, 1 Ekim'de Çinli Wingtech şirketinin 2019'da çoğunluk hissesini satın alarak hakim ortağı olduğu Hollanda merkezli çip üreticisi Nexperia'nın yönetimine el koyarak faaliyetlerini kontrol altına aldığını bildirmişti.

Pekin yönetiminin de buna karşılık şirketin Çin biriminin ihracatını durdurmasıyla Nexperia'nın çip sağladığı çok sayıda üretici tedarik sorunuyla karşı karşıya kalmıştı.

Nexperia, başta Alman otomotiv şirketleri olmak üzere dünyanın önde gelen otomobil üreticilerine, araç pencerelerinden lambalara, sensörlerden hava yastıklarına temel uygulamaların çalıştırılmasında kullanılan, "kalıt çip" adı verilen basit teknolojili çipleri üretiyor.