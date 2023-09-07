Almanya Dışişleri Bakanı Alman Otomobil Üreticilerini Uyardı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, otomotiv pazarında oyunun kurallarının yeniden yazıldığını belirterek, Alman otomobil üreticilerini belli pazarlara "bağımlılığın azaltılması" konusunda uyardı.

Almanya'nın Münih kentindeki Münih Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (IAA Mobility 2023) yaptığı konuşmada tüm sektörlerde olduğu gibi teknoloji ve küresel ekonomide son gelişmelerin Alman otomotiv sektörünün gelecekte küresel bir rol oynayıp oynayamayacağı ve nasıl oynayacağı sorusunu ortaya çıkardığını söyledi.

Otomotiv pazarında oyunun kurallarının yeniden yazıldığını belirten Baerbock, "Bu aynı zamanda eski hatalardan ders çıkarmak, bireysel pazarlara olan bağımlılığı azaltmak ve iklim nötr hareketlilikte lider olmak için de bir fırsat. Katma değerin büyük bir kısmını otomotiv sektörünün oluşturduğu ülkemiz için bu sadece ekonomik bir sorun değil, aynı zamanda bir güvenlik sorunudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, Almanya'da 1 milyondan fazla istihdam, otomobil sektörüyle ilgili işlerden sağlanıyor.

Çin, son 7 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olurken, Alman kamuoyu son dönemde Rusya'ya olan enerji bağımlılığının "enerji kriziyle" sonuçlanması nedeniyle Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor.

Almanya'nın Çin'e bağımlılığı, dış ticaret, tedarik zincirleri veya "büyük pazar" konusunda dikkati çekiyor. Elektrikli otomobiller için önemi giderek artan lityum bataryalar ve nadir toprak elementler gibi ham maddelerde Almanya'nın Çin'e "güçlü bir ithalat bağımlılığı" olduğu görülüyor.

Çin, başta Alman otomobil üreticileri olmak üzere Alman şirketleri için hem satış hem de büyüme açısından büyük önem taşıyor. Alman şirketleri, küresel pazar için Çin'deki en son teknolojileri geliştiriyor ve test ediyor.

Alman Sanayi Federasyonu'nun (BDI) analizine göre, Almanya'ya ithal edilen tüm nadir elementlerin yaklaşık yüzde 94'ün Çin'den geliyor. Diğer kritik ham maddeler için de benzer şekilde Almanya Çin'e büyük bağımlılık yaşıyor.

Bazı Alman şirketlerinin kazançlarının büyük bir bölümünün Çin'den gelmesi de dikkati çekiyor. Alman otomobil üreticileri VW, Mercedes ve BMW'nin gelirlerinin yüzde 30'dan fazlası Çin'den geliyor.