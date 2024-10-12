Almanya'dan Türkiye'ye Seyahat Talebi Artıyor

ASR Federal Almanya Bağımsız Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Anke Budde, Almanya'dan Türkiye'ye ciddi seyahat talebi olduğunu belirterek, " Türkiye'nin turizm açısından Almanya'da lider bir ülke olacağına inanıyorum." dedi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Budde, özellikle Batı Avrupa'daki tüm yeni turizm eğilimlerine Türkiye'nin çok iyi ayak uydurduğunu söyleyerek, Türkiye'nin Avrupa'da çok ciddi turizm altyapısı olduğunu anlattı.

Bu durumun özellikle Alman turistlerin çok dikkatini çektiğinin altını çizen Budde, ilgi gören Türk turizmi seçenekleri arasında sağlık turizmi, zindelik turizmi, spor turizmi, aile turizmi, sanat turizmi ve kültür turizminin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye'de turizm açısından ticari etkinlikler, toplantılar ve kongrelerin dışında çok ciddi ürünlerin geliştirildiğine işaret eden Budde, " Türkiye'de özellikle kış aylarında 65 yaş üstü Avrupalılar için, turizm acenteleri tarafından çok özel programlar, seyahat paketleri geliştiriliyor. Yani Türkiye neredeyse bütün trendlerin ortasında var." ifadelerini kullandı.

Almanya'daki yoğun Türk nüfusundan dolayı iki ülkenin kültürel ilişkilerinin yıllardır çok sıcak olduğunu dile getiren Budde, Almanya'da turizm sektöründe, özellikle seyahat acentelerinde çalışan binlerce Türk olduğu bilgisini paylaştı.

Budde, "Etkinlikler yapıyorlar ama yeterli değil. STK'lar bazında Türk ve Alman halkının daha çok bir araya getirilmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İş ve tatilin bir arada sunulduğu "workation" programını anlatan Budde, yoğun olarak Avrupalılar tarafından kullanıldığını ve daha çok AB ülkelerine yönelik bir çalışma olduğunu aktardı.

Türkiye'nin otel altyapısı ve teknoloji olarak ciddi bir alternatif sunduğunu vurgulayan Budde, "Workation programının Türkiye'de uygulanması aslında çok iyi bir fikir. Ancak üzerinde biraz daha fazla çalışmamız gereken konulardan biri." şeklinde görüş belirtti.

"Türkiye'nin tanıtımları çok iyi"

2025'te turizm beklentilerine yönelik değerlendirmelerde bulunan Budde, bu durumun iki nedene bağlı olduğunu söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentilerimizde Amerika'nın seçim sonuçları ve yaşanan iki savaşın ne şekilde biteceği etkili olacak. Savaşlar var, tehditler var. Üçüncü dünya savaşı konuşuluyor. Bunlar ne kadar doğru ne kadar yanlış, biz turizmciler olarak bunları bilemeyiz. Tabii bu tip konuşmalar, beklentiler ve tehditler önümüzü de görmemizi engelliyor. Bu anlamda çok dikkatli olmak lazım. Bunlar eğer tehdide dönüşmezse turizm açısından çok iyi olacağını düşünüyorum."

"Türkiye'nin özellikle turizm açısından Almanya'da lider bir ülke olacağına inanıyorum, çok ciddi bir Türkiye talebi var." diyen Budde, "Türkiye'nin tanıtımları çok iyi. Türkiye her yerde gözle görülür bir şekilde. Seyahat biletlerinin satışları çok iyi. Yani Türkler, seyahat acenteleri olsun, uçak şirketleri olsun, bütün turizmde iştigal edenler içerisinde çok çalışkanlar. Sektörü çok sahipleniyorlar ve biz de bunu takdir ediyoruz. Bunun da eğer dünyada afet olmazsa, savaş çıkmazsa 2025'te büyük bir geri dönüşü olacak." diye konuştu.