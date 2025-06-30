Almanya'da Yıllık Enflasyon Haziranda Beklentilerin Altında Kaldı

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Almanya'da haziran ayında yıllık enflasyon %2'ye gerileyerek piyasa beklentilerini aştı. Mayıs ayında %2,1 olan enflasyon, haziranda %2 seviyesine düştü. Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik enflasyon hedefi doğrultusunda, enflasyonun gelecek aylarda da bu seviyede kalması bekleniyor.

Almanya'da yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mayısta yüzde 2,1 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, ülkede enflasyon haziranda beklenmedik bir şekilde mayıs ayı seviyesinin altında kaldı.

Piyasalarda beklenti yıllık enflasyonun haziranda yüzde 2,2'ye yükselmesi yönündeydi. Ülkede enflasyon, aylık bazda ise sabit kaldı.

AB uyumlu TÜFE de haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 2 yükseldi.

Gıda fiyatları haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 artarken, enerji ürünleri yüzde 3,5 düşüş gösterdi.

Enerji ve gıda hariç enflasyon da haziranda yüzde 2,7 oldu. Hizmet enflasyonunun mayıstaki yüzde 3,4'lük orana kıyasla, haziranda yüzde 3,3 ile düşüşe geçmesi dikkati çekti.

Enflasyondaki düşüş, Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün açıkladığı para politikası stratejisinde yüzde 2'lik enflasyon hedefini teyit etmesinden sonra geldi.

Analistler, Almanya'da enflasyonun gelecek aylarda yüzde 2 seviyesinde ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedefinin de kalmasını bekliyor.

Enflasyon ve faiz

Enflasyon, özellikle 2022 ve 2023 yıllarında, Kovid-19 salgınıyla tüm tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ve mal arzının önemli ölçüde kıtlaşması nedeniyle keskin yükselmişti.

Ülkede Haziran 2023'te enflasyon yüzde 6,4 iken Eylül 2024'te yüzde 1,6'ya gerilemişti. Aralık 2024'te tekrar yüzde 2,6'ya yükselen enflasyon, bu tarihten beri ECB'nin enflasyon hedefi olan yüzde 2'ye doğru geriledi.

ECB, son yıllarda enflasyonla mücadele kapsamında politika faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmiş, enflasyonun düşmesi ve ekonominin yavaşlamasıyla faiz oranlarını düşürmeye başlamıştı. Banka, mevduat faiz oranını Eylül 2023'te yüzde 4,5'e yükseltmişti.

ECB, 6 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirime gitmişti. Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2'ye düşürmüştü.

ECB, üç temel politika faizi oranına 24 Temmuz'da yeniden karar verecek. Piyasalarda bankanın mevduat faiz oranını yüzde 2'de sabit bırakması bekleniyor.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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