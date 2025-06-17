Almanya'da Yatırımcı Güveni Yükseldi

Almanya'da yatırımcı güveni, olumlu ekonomik sinyaller ve düşen faiz oranları ışığında haziranda 47,5'e yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin haziran ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, hükümetin planladığı mali politika önlemlerinin ekonomiye olumlu teşvik sağlayabileceği yönündeki değerlendirmeler ve düşen faiz oranlarıyla geçen aya kıyasla 22,3 puan arttı.

Mayısta 25,2 olan endeks, bu ay 47,5'e yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin haziranda 35 puana çıkması yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise haziranda geçen aya kıyasla 10 puan düşerek eksi 72 olarak tespit edildi. Beklenti, endeksin eksi 75'e yükselmesi yönündeydi.

ZEW'in açıklamasında, Mevcut Durum Endeksi'ne yönelik, "Bu, Nisan 2023'ten beri (eksi 73 puan) endekste gözlenen en güçlü artış. Bununla birlikte, Mevcut Durum Endeksi'ndeki değer, analiz edilen ülkeler arasında ve Avro Bölgesi'nde en düşük olmaya devam etti." ifadeleri yer aldı.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Güven artıyor. Haziran 2025'te ZEW Ekonomik Güven Endeksi bir başka somut gelişme daha kaydetti. Yatırım ve tüketici talebindeki son büyüme bu gelişmeye katkıda bulunan faktörler oldu." ifadelerini kullandı.

Bunun yeni hükümet tarafından açıklanan mali politika önlemlerinin ekonomiye ivme kazandırabileceği değerlendirmesini de güçlendirdiğini belirten Wambach, "Avrupa Merkez Bankasının (ECB) son faiz indirimleri ile birlikte bu durum Almanya'da neredeyse 2 yıldır süren ekonomik durgunluğu sona erdirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi'nde güven arttı

Öte yandan, finansal piyasalar uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks haziranda artış kaydetti. Söz konusu gösterge, haziranda geçen aya göre 23,7 puan artarak 35,3'e yükseldi.

Alman ekonomisi büyüme de zorlanıyordu

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü bir büyüme kaydetmişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken çoğu analist, Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, 24 Nisan'da bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.

ECB ise 6 Haziran'da piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan indirime gitmişti.

Banka mevduat faiz oranını yüzde 2,25'ten 2'ye düşürmüştü.