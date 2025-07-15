Almanya'da Yatırımcı Güveni Temmuzda Yükseldi

Almanya'da yatırımcı güveni, olumlu ekonomik sinyallerin ardından temmuzda 52,7 puana yükseldi.

Merkezi Almanya'nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW), kurumsal yatırımcı ve analistlerin gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen ZEW Ekonomik Güven Endeksi'nin temmuz ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, endeks, ekonomide olumlu sinyaller ve düşen faiz oranlarıyla geçen aya kıyasla 5,2 puan arttı. Haziranda 47,5 olan endeks, bu ay 52,7'ye yükseldi. Piyasa beklentisi, endeksin temmuzda 50,3 puana çıkacağı yönündeydi.

Mevcut Durum Endeksi ise temmuzda geçen aya kıyasla 12,5 puan artışla eksi 59,5 olarak tespit edildi.

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, verilere ilişkin, "Son 2 ayda ekonomideki güçlü toparlanmanın ardından katılımcılar arasındaki olumlu hava daha da sağlamlaşıyor. Küresel ticaret çatışmaları nedeniyle devam eden belirsizliğe rağmen uzmanların yaklaşık üçte ikisi Alman ekonomisinin toparlanmasını bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığının hızlı bir şekilde çözüleceğine dair umutların ve Alman hükümetinin planladığı acil yatırım programının potansiyel ekonomik teşvikinin ekonomiye güvene yönelik genel havayı şekillendirdiğini belirten Wambach, artan iyimserliğin özellikle makine mühendisliği ve metal üretimi ile elektrik sektörüne ilişkin beklentilerdeki belirgin toparlanmada kendini gösterdiğini ifade etti.

Avro Bölgesi'nde güven arttı

Finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi'ne yönelik ekonomik güvenini yansıtan endeks de temmuzda artış kaydetti. Söz konusu gösterge, temmuzda geçen aya göre 0,8 puan artarak 36,1'e yükseldi.

Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor

Alman ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 ile beklenenden daha güçlü büyüme gösterse de ABD ile AB arasındaki gümrük vergisi anlaşmazlığı, şirketler ve tüketiciler arasında belirsizliğe neden olmaya devam ediyor.

Tarife savaşları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı açıklamaları, küresel ticaret üzerindeki olumsuz etkilere ilişkin endişeleri körüklerken, analistler Trump'ın gümrük vergisi politikasını Alman ekonomisinin büyümesinde "özel risk" olarak görüyor.

Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla daha büyük oranda imalat sektörüne bağımlı olan Alman ekonomisi, üretimdeki kalıcı zayıflık nedeniyle de kırılganlığını koruyor.

Ekonomi, 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda 2 yıl küçülme yaşandı.

Hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 0,3 olarak açıklanan büyüme beklentisini Trump'ın politikalarının ardından küresel ticari gerginliklerin etkisiyle sıfıra düşürmüştü.