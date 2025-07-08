Almanya'da Yapay Zeka Startupları Yüzde 9 Arttı

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip Almanya'da yılın ocak-haziran döneminde startupların sayısı, yapay zeka alanındaki ivmeyle önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 arttı.

Almanya Startup Derneği ve Startupdetector tarafından yapılan, ülkede kurulan startupların sayısına ilişkin araştırma raporu yayımlandı.

Buna göre, yapay zeka konusunda ivmeyle önemli ölçüde artış gösteren startupların sayısı, bu yılın ocak-haziran döneminde yıllık bazda yüzde 9 yükseldi.

Raporda, "Devam eden ekonomik belirsizliğe rağmen, Almanya'daki startup faaliyetleri büyümeye devam ediyor. 2025'in ilk yarısında ülke çapında 1500 yeni girişim kuruldu." değerlendirmesine yer verildi.

Yapay zeka öğrenme platformu Knowunity'nin kurucusu ve Startup Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Benedict Kurz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu, son iki yılın olumlu eğilimini sürdürüyor, zor zamanlarda güçlü bir sinyal. Bu durum, startup'ların ve inovasyonun Almanya için bir iş merkezi olarak oynayabileceği rolü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya göre, tüm yeni girişimlerin yaklaşık dörtte biri yazılım sektöründen geldi.

Aynı dönemde, yapay zeka otomasyonu gibi endüstriye yönelik uygulamalar geliştiren yeni şirketlerin sayısı yüzde 23 arttı.

Her 100 bin kişi başına düşen yeni girişim sayısı bakımından Berlin, Hamburg ve Bavyera eyaletleri bir kez daha başı çekti.