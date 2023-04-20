Almanya'da üretici fiyatlarındaki yıllık artış beklentilerin altında kaldı

Almanya'da üretici fiyatları martta yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilerin altında kalırken, Haziran 2021'den bu yana en küçük yıllık artışı kaydetti.

Almanya'da üretici fiyatları martta yıllık yüzde 7,5 artarak beklentilerin altında kalırken, Haziran 2021'den bu yana en küçük yıllık artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 2,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 7,5 arttı.

Üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı enerji fiyatlarındaki düşüşle zayıflarken, martta analistlerin beklentisinin altında artması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE'nin martta yıllık yüzde 9,8 artması yönündeydi. Bu dönemde ÜFE'deki yıllık artışın, Haziran 2021'den bu yana en küçük yıllık artış olması dikkati çekti. Martta üretici fiyatlarında art arda aylık düşüş 6'ncı aya taşındı.

Destatis, martta üretici fiyatlarına ilişkin verilerin öncü veriler olduğunu ve elektrik ve gazda martta yürürlüğe giren fiyat freni hesaplamaları bozduğu için revize edilmesi gerekeceğini belirtti.

Martta enerji fiyatları düşmesine rağmen yıllık artışın en önemli nedeni oldu. Enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 arttı.

Doğal gaz dağıtım fiyatları martta yıllık bazda yüzde 19,1 artarken, elektrik fiyatları değişmedi.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 4,7, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 10 ve sermaye malı fiyatlarında yüzde 7,5 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 19,2 artış kaydetmesi dikkati çekerken, şeker fiyatları yüzde 89,2 yükseldi.

ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 7,9 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda martta yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydetti.

Öte yandan, üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor. ECB, yüksek enflasyon karşısında bir süre tereddüt ettikten sonra, politika faiz oranlarını önemli ölçüde artırmıştı.

Bu arada, Almanya'da ocak ve şubatta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle martta yüzde 7,4'e gerilemişti

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 4,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 7,2'de kalmasını bekliyor.