Almanya'da Üretici Fiyatları Mayısta Yıllık Yüzde 1 Arttı

Almanya'da üretici fiyatları mayısta yıllık yüzde 1 artarak Ocak 2021'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti. Üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı ulaşım fiyatlarındaki düşüşle zayıflarken, mayısta analistlerin beklentisinin altında artması dikkati çekti.

Almanya'da üretici fiyatları mayısta yıllık yüzde 1 artarak Ocak 2021'den bu yana en düşük yıllık artışı kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede sanayi ürünlerine yönelik Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Üretici fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskı ulaşım fiyatlarındaki düşüşle zayıflarken, mayısta analistlerin beklentisinin altında artması dikkati çekti.

Piyasalarda beklenti ÜFE'nin mayısta yıllık yüzde 1,7 artması yönündeydi. Bu dönemde ÜFE'deki yıllık artışın, Ocak 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olması dikkati çekti. Mayısta üretici fiyatlarında art arda aylık düşüş 8'inci aya taşındı.

Mayısta araç ve makine dahil sermaye malı fiyatları ile tüketici ürünleri fiyatları yıllık artışın en önemli nedeni oldu. Sermaye malı fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 arttı.

Yıllık bazda ara malı fiyatlarında yüzde 2,3 düşüş görülürken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 7,9 artış görüldü.

Gıda fiyatlarının yıllık bazda yüzde 11,9 artış kaydetmesi dikkati çekerken, şeker fiyatları yüzde 92 yükseldi. Bitkisel yağların fiyatı da yıllık yüzde 43,7 geriledi.

Mayısta enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 düştü

ÜFE, enerji fiyatları hariç yüzde 3,2 arttı

ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda mayısta yıllık bazda yüzde 3,2 artış kaydetti.

Üretici fiyatları, enflasyonun gelişimi için öncü bir gösterge olarak görülüyor. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikasını temel aldığı tüketici fiyatlarını etkiliyor. ECB, yüksek enflasyon karşısında bir süre tereddüt ettikten sonra, politika faiz oranlarını önemli ölçüde artırmıştı.

Almanya'da nisanda yüzde 7,2 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 6,1'e gerilemişti.

Önde gelen Alman ekonomik araştırma enstitüleri, 2022'de ortalama yüzde 6,9 olan enflasyonun 2023 için ortalama yüzde 6'ya ineceği ve 2024'te yüzde 2,4'e düşeceği öngörüsünde bulunuyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkede enflasyonun 2024'te yüzde 3,1'e gerilemeden önce 2023'te yüzde 6'da kalmasını bekliyor.